Solsona serà la capital dels scooters de Catalunya

Ja es coneixen alguns detalls de la IV Trobada d'Scooteristes Catalunya, que enguany tindrà lloc a Solsona, recorrent carreteres de Solsonès i alguna comarca veïna amb aquestes icòniques motocicletes els dies 19-20 i 21 de setembre. Una cita que podria aplegar 150 participants i més de 120 motos clàssiques de tipus scooter, de Vespa i Lambretta. L’esdeveniment, és organitzat per l’associació sense ànim de lucre Scooteristes Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament de Solsona, Motor Club del Solsonès i el patrocini de diverses empreses i comerços locals i del conjunt del territori.

Cartell de la trobada



Un cartell amb regust carnavaler

El cartell oficial de la 4a Trobada d'Scooteristes i Clubs Catalans, podria passar perfectament per un cartell del Carnaval de Solsona. Es tracta d'un treball del jove il·lustrador egarenc Arnau Vilet Puig (Neu), conegut a les xarxes com a @neu_neuu_art.

L’Arnau s'està formant com a il·lustrador a la UPC i a l’Escola Joso, i ha sabut captar amb estil propi l’essència d’aquesta trobada. El cartell destaca per la seva energia visual i per la manera com incorpora amb enginy i estima elements icònics de la cultura popular de Solsona. Especial protagonisme hi tenen el gegant boig i el ruc, figures emblemàtiques del Carnaval de Solsona, un dels més antics i prestigiosos de Catalunya, i estretament lligades a la llegenda que ha donat origen al malnom popular amb què es coneix els habitants de Solsona: els matarrucs. També hi podem veure els ossos de la Festa Major, el Portal del Pont i part de la Catedral de Solsona.

L'Arnau ha dotat el cartell d’una forta personalitat, buscant connectar tant amb el col·lectiu d’scooteristes com amb els veïns i veïnes de Solsona. El resultat és una imatge plena de vitalitat que interpel·la tothom a gaudir de la gran festa de l’scooterisme català.