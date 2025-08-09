El barri de Sant Domènec de Solsona homenatja la seva botiguera més veterana

Aquest divendres, el barri de Sant Domènec de Solsona, que comprèn els carrers entre la Plaça del Ruc i la Plaça Major, ha celebrat la seva festivitat patronal, i ho ha fet aplegant veïns i comerciants amb un sopar de germanor al carrer la vigília, i amb la tradicional missa al carrer de bon matí així com amb la tipica xocolata desfeta amb coca a la tarda.
Però sens dubte, enguany la celebració tenia un punt nostàlgic, doncs suposa el comiat d'una botiguera històrica del barri, la Claustre Barcons, propietària de la botiga de Ca l'Anita, que després de tota una vida i d'una jubilació activa des de fa gairebé 14 anys, deixa l’establiment aquest estiu.
Veïns i comerciants del barri van aprofitar el sopar de la celebració per dedicar unes paraules d'agraïment a la Claustre tot desitjant-li una feliç jubilació. No hi van faltar els obsequis en nom de tota la "família" del barri, com un ram de flors i un original quadre que mostra la façana de la botiga, pintat per l'artista local Anna Terricabras. Finalment, tots van brindar per la Claustre, pels bons records que
Una botiga històrica del barri
Amb més de 70 anys d’història, Ca l’Anita és una merceria situada al número 14 del carrer del Castell, en un dels indrets més concorreguts de la ciutat: la placeta on es penja el ruc del Carnaval. La va obrir la mare de la Claustre, que es deia Anna Camps, i d’aquí el nom de la botiga –popularment coneguda com a Anita Tonyo, en referència també als Antonis que s’han succeït a la família almenys des del segle XIX. Aquest nom està tan integrat en l’imaginari local que fins i tot hi ha clientela que s’adreça a la Claustre com a Annita.
Ca l’Anita va néixer com a camiseria, el 1954, i va ampliar progressivament la gamma de productes. La Claustre va entrar a treballar-hi amb tan sols 12 anys, al costat de la mare, i ja no se n’ha mogut. Va estudiar càlcul mercantil i brodadura, un món que ha vist transformar-se de dalt a baix.
El que més li ha agradat de la seva feina és el tracte personal amb la gent, tot i que és conscient que el sector requereix adaptar-se a les noves demandes de la societat a un ritme que no s’adiu amb la seva edat. El producte estrella que més ha venut és el pijama, seguit de roba interior d’home i dona i, “en l’època que se’n portaven, mitges”, explica tot rient.
A l'espera d'un nou relleu a la botiga
La jubilació de la Claustre no suposa el tancament de la botiga, ja que està en traspàs. L'establiment s'ha acollit a la campanya "De mà en mà", impulsada per l'Agencia de Desenvolupament Local, una iniciativa que acompanya, assessora i facilita a les persones emprenedores interessades agafar el relleu d'una botiga.
Les persones reemprenedores que estiguin interessades a mantenir aixecada la persiana d’aquest establiment rebran la cartera de clients i proveïdors, formació, acompanyament personalitzat en tot el procés, així com assessorament en les qüestions de fiscalitat, màrqueting o gestió, informació d’ajuts i subvencions i suport en l’elaboració del pla d’empresa.
Actualment aquesta botiga ven una selecció de productes de merceria, roba íntima, pijames i roba per a la llar i, tal com s’apunta des de l’Agència de Desenvolupament Local, té oportunitats de creixement amb nous serveis, com l’arranjament de roba o tallers de costura. L’establiment està plenament equipat, amb una sala interior, emprovador, bany i cuina, i el traspàs s’ofereix amb el mobiliari i equipament inclosos.
Aquest és el segon establiment de Solsona que s’acull a aquesta campanya. El primer, l’any passat, va ser Torres Perfumeria i Complements, situat en el mateix eix comercial, que va reobrir just un mes i mig després del seu tancament. A Cardona “De mà en mà” també ha facilitat el traspàs de Llegums i pesca salada Núria.