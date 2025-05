Abaixa la persiana la botiga més veterana del barri Josep Torregassa de Solsona

El barri Josep Torregassa de Solsona ha perdut des d'aquest 1 de maig la darrera botiga que quedava en funcionament des de que es va urbanitzar el barri l'any 1956. I és que aquest barri solsoní, edificat a la dècada dels cinquanta del segle passat per acollir els nouvinguts que arribaven a Solsona d'arreu d'Espanya, ha comptat amb alguns comerços emblemàtics.

Molt aviat s'hi obriren dues botigues, una fa alguns anys ja es va tancar, i l'altra, que ha baixat la persiana aquesta setmana i que centra la notícia. Parlem de la Cansaladeria i Queviures Ribalta, oberta l'any 1956 i que l'any 1961 passa a mans del Josep Ribalta i la Maria Ibarra. 64 anys després, el seu fill, el Ramon, s'hi ha jubilat, i en no trobar relleu, ha posat punt i final a una autèntica botiga de poble, sempre coneguda com "Ca la Maria".

El Ramon Ribalta explica amb un sentiment de nostàlgia que aquesta botiga ha tingut molta clientela, essent coneguda per les elaboracions de carn i embotits que n'eren l'especialitat i que atreien especialment gent de fora, com turistes del Camping, més enllà dels mateixos veïns del barri, que tenien en aquest establiment la major part dels productes que podien necessitar per al dia a dia.

Arribant l'hora de jubilar-se, el Ramon ha buscat des de fa alguns mesos un relleu, però la recerca ha estat infructuosa i no ha quedat més remei que baixar definitivament la persiana.