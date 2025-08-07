Setge als abocaments incontrolats al Solsonès

El Solsonès, una comarca eminentment rural i amb moltes masies disseminades, compta amb diversos punts de recollida de residus fora de les àrees urbanes. Es tracta d'un servei que gestiona el Consell Comarcal del Solsonès i que, des de fa uns anys, ha notat un increment d'abocaments incontrolats en aquestes àrees. Per fer-hi front, el consell ha posat en marxa una campanya per combatre l'incivisme en la gestió dels residus. Una de les actuacions és el reforç de la vigilància en aquestes àrees per part dels Mossos i els Agents Rurals. En cas que els cossos de seguretat detectin algun infractor, es poden posar sancions econòmiques que oscil·len entre els 600 i els 6.000 euros.
La presidenta del Consell Comarcal lamenta que, des de fa uns quants anys, es troben aquests contenidors -destinats exclusivament a les persones que viuen en àrees rurals- molt plens i amb residus que no hi haurien d'anar. "Tenim des d'abocaments d'algú que li costa o que no vol reciclar, d'empreses que aboquen residus aquí i no poden perquè ho haurien de gestionar elles mateixes, i també voluminosos que haurien d'anar a la deixalleria com ara matalassos, sofàs o armaris", ha detallat Sunyer. Aquesta situació, a més, també provoca un "sobrecost" pel Consell Comarcal a l'hora de gestionar tots aquests residus.
La situació, apunta Sunyer, s'agreuja durant els mesos d'estiu, ja que la comarca té molts estiuejants que tenen segona residència o persones de pas que van a passar-hi el dia. "Tenim zones com la Vall d'Ora, la Ribera Salada o el pantà de la Llosa del Cavall, on hi ha molta gent que hi va a passar el dia i deixa totes les deixalles allà i no se les emporta", lamenta la presidenta. De fet, assegura que han detectat, fins i tot, gent que s'emporta les deixalles de casa per acabar-les abocant en algun dels punts de recollida rurals de residus.
A banda de les qüestions més vinculades amb la vigilància i les multes, el Consell Comarcal també ha engegat una campanya informativa per conscienciar la població sobre l'ús correcte dels serveis de recollida de residus i els recursos disponibles, com ara la deixalleria de Solsona o la de Sant Llorenç de Morunys. "Molta gent aboca en aquests punts sabent que no pot fer-ho, però potser hi ha una part de la població que hi aboca per desconeixença", ha exposat la consellera de l'ens comarcal.
Un nou model de recollida de residus
Una de les accions que també s'estan fent és moure de lloc aquests punts de recollida rurals de residus o bé reduir-los. Es tracta d'una actuació que va en la línia del nou model de recollida de residus comarcal, que està a punt d'implementar el Consell Comarcal del Solsonès. En concret, el nou sistema comptarà amb contenidors tancats, que tindran mecanismes de control d'accés. Sunyer ha explicat que en aquests moments s'està preparant la licitació i l'objectiu és que a principis del 2026 ja es pugui fer el canvi de model.