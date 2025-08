Solsona sotmet a consulta pública el reglament regulador de l’accés restringit al nucli antic

La implantació de càmeres de lectura de matrícules en els principals accessos al nucli antic de Solsona està en fase de proves des de l’any passat i es preveu que entri en vigor com a sistema únic de control d’accés de vehicles a principi de l’any que ve. Des d’avui i fins al 6 de setembre, l’Ajuntament sotmet a consulta pública la proposta de reglament que ho ha de regular.

Tal com va explicar dijous passat al Ple la regidora de Governació, Esther Espluga, l’objectiu de la iniciativa és “ordenar la mobilitat i pacificar el trànsit al nucli antic” amb el control de l’accés de vehicles mitjançant càmeres fora dels horaris comercials. Concretament, estan instal·lades als portals del Castell i del Pont, a l’entrada a la plaça de Palau des del Vall Calent i als carrers de la Regata i de Sant Pau, i les imatges se centralitzen a la comissaria de la Policia Local. La proposta de reglament, aprovada per Junta de Govern Local el dia 4, es pot consultar aquí.

Portal del carrer Castell



La pacificació del trànsit al centre històric i la seva progressiva priorització de l’espai per als vianants és un repte que fa anys que és damunt la taula del consistori. Després d’anys de senyals verticals i mecanismes manuals, el 2014 es va instal·lar el primer sistema de restricció del trànsit rodat amb pilones automàtiques que funcionen mitjançant targetes via ràdio. Amb tot, una dècada després, s’ha constatat que aquell tipus de control ha quedat obsolet amb la proliferació de targetes que no s’han donat mai de baixa malgrat els canvis de domicili i de titularitat d’establiments.

Sense targeta

El nou sistema va equipat amb un programari que autoritzarà l’entrada de vehicles únicament amb la lectura de la matrícula, que els residents i comerciants hauran de tornar a facilitar a l’Ajuntament. Podran sol·licitar l’autorització fora de l’horari d’obertura els residents del nucli antic, els propietaris o llogaters d’una plaça d’aparcament, els titulars dels establiments, els proveïdors d’establiments comercials i els vehicles que presten serveis públics. L’horari en què les pilones estan baixades continuarà sent el mateix que l’actual.

La regidoria de Governació té previst portar el reglament a votació del Ple el setembre. A la tardor s’obrirà el període de presentació de sol·licituds d’accés i durant un parell de mesos conviuran els dos sistemes de control. La voluntat del govern municipal és que el desembre la Policia Local comenci a avisar els conductors infractors i, després d’un període informatiu, a principi de l’any que ve el nou sistema entri en vigor.

Les persones que vulguin fer aportacions al reglament poden fer-ho fins al 6 de setembre amb la presentació d’una instància genèrica telemàticament per mitjà de la seu electrònica (https://solsona.eadministracio.cat), presencialment a l’OAC, o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat o a participa@ajsolsona.cat.

La instal·lació de càmeres es va adjudicar el mandat passat a Alphanet Security Systems per 35.232 euros en el marc de les actuacions de millora de l’accessibilitat per a vianants al nucli antic de Solsona. Va ser una de la vintena d’accions per dinamitzar el comerç local subvencionades pel Ministeri d’Indústria, Comernç i Turisme mitjançant els fons europeus Next Generation.