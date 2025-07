Obres al carrer Llobera de Solsona

Ramon Estany



Cal recordar que aquests treballs comporten altres afectacions en la mobilitat d’una part del nucli antic. S’ha tancat el trànsit al carrer de Llobera i les places de Sant Pere i Ribera, i només es permet accedir-hi al veïnat i titulars d’establiments, aparcaments i guals, que disposin d’una targeta d’autorització. No es pot estacionar ni a la plaça de Sant Pere ni a la de Ribera. Pel que fa als vianants, cal tenir present que les escales interiors que connecten el carrer amb el Vall Calent, conegudes popularment com “les de la Caixa”, romandran tancades. Pel que fa a la comissaria de la Policia Local, qui tingui necessitat d’accedir-hi, haurà de trucar al telèfon 973483040 i serà atès per la porta del Vall Calent.