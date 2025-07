Amb el lema "Sense por, sense permis, contra l'extrema dreta lluita juvenil", Arran, l'organitzacio juvenil de l'esquerra independentista torna al l'activitat al Solsonès, i ho fa amb una vetllada de debat i festa aquest divendres 25 de juliol a Solsona.

A 2/4 de 8 del vespre hi haurà una xerrada titulada: “Contra el creixement de l’extrema dreta, què podem fer el jovent del Solsonès?”. Hi participaran militants d’Arran i del Sindicat d’Habitatge del Solsonès. A les 9 es farà un sopar de bikinis i a partir de 2/4 d’11, cloenda amb concert de Punkxada, una formació de punk combatiu de Sallent.

Punkxada



Punkxada és un grup sallentí format per sis joves amb moltes ganes de fer música i de gaudir amb ella. Amb un repertori de cançons pròpies i versions de clàssics del punk i l'ska, com Barricada, Kortatu o Inadaptats, les lletres combatives i la ràbia contra el sistema no deixaran de fluir durant tots els seus directes.