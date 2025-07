El Paral·lel Festival torna al Port del Comte amb la seva vuitena edició del 25 al 27 de juliol

Del 25 al 27 de juliol de 2025, amants de la música d’arreu del món es trobaran durant tres dies per gaudir d’una experiència sonora immersiva, de connexió i reflexió.

Després de l’èxit de l’any passat i amb les entrades esgotades una altra vegada en menys de sis setmanes, el festival manté el seu compromís amb una experiència curosament curada i íntima, que barreja música ambient, experimental i deep techno d’una manera que resulta tant personal com transcendent. Amb 15 actuacions i més de 30 hores de música, Paral·lel continua sent un santuari per a qui busca profunditat i matisos en el so electrònic.

El cartell d’enguany és un dels més esperats fins ara. Encapçala el programa musical una col·laboració inèdita entre Patrick Russell i Donato Dozzy, dos titans del techno hipnòtic que uneixen forces per a una experiència única. També es troba l’esperat set en directe del llegendari artista britànic Surgeon, la influència del qual a l’escena global és indiscutible. També confirmat hi ha Peverelist, cofundador del segell Livity Sound, que aporta la seva energia característica de Bristol a les muntanyes. En el costat més introspectiu, el festival acull Fjäder, coneguda pels seus sets d’ambient de gran profunditat emocional, i Special Guest DJ, que promet un viatge downtempo que encaixa amb l’atmosfera distintiva del Paral·lel.

Diverses novetats fan que aquesta edició sigui especialment destacada. Per primera vegada, el set de tancament de diumenge s’estendrà fins a les 22:00, permetent que l’actuació final es desenvolupi amb la posta de sol, un moment icònic per als assistents habituals de. Paral·lel. L’actuació que tancarà el festival serà la del tàndem dels esmentats Patrick Russell i Donato Dozzy.

A causa de la creixent limitació d’allotjament a Port del Comte per a l’organització i amb la intenció que l’impacte al territori sigui encara més gran, el festival ha incorporat una nova opció a Sant Llorenç, a només 25 minuts del recinte on se celebra el festival. Aquest paquet inclou estada en hotel i un servei de llançadora directe al recinte. Per la seva banda, l'estimada zona de glamping dins del recinte segueix disponible per a qui prefereixi dormir sota les estrelles, acompanyats pel so del bosc.

Paral·lel Festival



El confort i la sostenibilitat van de la mà al Paral·lel, i enguany s’hi afegeixen noves estructures d’ombra construïdes amb bambú per un col·lectiu de bioconstrucció, juntament amb dues tendes beduïnes addicionals per millorar la comoditat a l’aire lliure durant tot el cap de setmana. Després del capvespre, el recinte prendrà vida amb noves i subtils instal·lacions d’il·luminació, incloent el camí de baixada des de l’entrada fins a l’escenari principal, petits detalls dissenyats per elevar l’experiència nocturna.

Paral·lel Festival



Fidel al seu esperit, el festival continua explorant maneres de reduir el seu impacte ambiental. Com a novetat per al 2025 s’incorporen lavabos secs ecològics, juntament amb un exhaustiu estudi d’impacte ambiental que guiarà futures millores i reforçarà el compromís a llarg termini de Paral·lel amb la sostenibilitat.

El festival manté el seu format d’aforament limitat, garantint una ambientació càlida i acollidora, molt allunyada de l’escala aclaparadora dels grans esdeveniments comercials.

Un cop més, Paral·lel rep una audiència diversa procedent de més de 30 països, reflex de la seva constant ressonància global. Com sempre, Paral·lel Plus+ complementarà la programació principal amb tallers i sessions creatives, fomentant l’intercanvi i la col·laboració dins la comunitat de la música electrònica.

Amb el suport de l’Ajuntament de La Coma i la Pedra, el Consell Comarcal del Solsonès, el patrocinador Mahou-San Miguel i el mitjà col·laborador T-Mag, la vuitena edició del Paral·lel Festival promet ser una celebració potent i inoblidable de música, natura i connexió humana.