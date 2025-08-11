Joventut Solsonina ven prop de 700 entrades anticipades pel concert dels Pets

Tot i faltar encara més de dos mesos, el públic solsoní no pot esperar i ha respost a la notícia de Joventut Solsonina, que anunciava com a cap de cartell del proper Oktoberfest al grup tarragoní Els Pets. Aquest diumenge s'ha obert excepcionalment la venda anticipada d'entrades, físicament i a un preu especial. Poc abans de l'obertura de la taquilla, ja s'havia format una cua de gent que volien ser els primers en comprar les entrades. D'entrades, se n'han venut moltes, prop de 700, però encara n'hi queden, i es podran adquirir online pels canals habituals a Solsona.
Aquest concert d'Els Pets, arriba més de 15 anys després de la seva darrera actuació a Solsona, I serà el proper 25 d'octubre per celebrar el cinquè Oktoberfest!
"I no ho faran sols! Aquesta gran festa també comptarà amb Oxigen Band, La Tropical Versions i Anna Gisbert DJ
La nit començarà amb l'actuació de ELS PETS a la sala polivalent. Tot seguit, a la plaça U d'Octubre, OXIGEN BAND ens regalarà un vespre preciós!
Més entrada la nit, ja de nou a la sala, l'ORQUESTRA TROPICAL i la DJ ANNA GISBERT ens faran ballar en una de les nits imprescindibles de Solsona, la d'Oktober!