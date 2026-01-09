L’Ateneu Cooperatiu acompanya set entitats al Solsonès

Durant el darrer any, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ha acompanyat set entitats al Solsonès. Algunes de les iniciatives acompanyades són Sàmara Natura, Lluerna Arquitectura o l’associació Argelagues.
Un dels serveis principals de l’Ateneu és l’acompanyament a projectes d’economia social i solidària o a persones que en vulguin impulsar cooperatives o associacions, però també porta a terme formacions específiques sobre economia social i solidària i tasques de facilitació per poder fer xarxa i intercooperar amb entitats del territori. En aquesta darrera anualitat, l’Ateneu ha realitzat un total de 127 acompanyaments a la Catalunya Central, amb 925 hores registrades, dues-centes més que l’any anterior. En total, l’Ateneu ha ajudat a la creació de nou entitats a la Catalunya Central. Tenint en compte les insercions, n’hi ha hagut cinquanta-una.
Pel que fa a la participació en les activitats organitzades, hi ha hagut un total de 2.527 participants. A part de l’organització d’activitats pròpies, l’ens també col·labora en nombrosos esdeveniments del territori com ara la fira osonenca alTERna’t o la Festa del Riu de Manresa.
Àmbit cultural
La cultura és un dels àmbits estratègics de l’Ateneu. El cercle de cultura està format per les entitats promotores Kult, Casa de la Música de Manresa, Txarango i Vesc, a més de les participants Cultura pel Bé Comú, Pol·len Edicions i Propaganda pel Fet i ha portat a terme acompanyaments específics per col·lectius de l’àmbit cultural, ja sigui en la constitució, la transformació o en temes de governança.
Cooperatives històriques
Pel que fa a les cooperatives històriques, l’ens ha assessorat enguany a L’Agrícola de Sant Fruitós de Bages i L’Amistat de Montesquiu i també ha col·laborat en la publicació de dos llibres sobre memòria històrica i cooperativisme: ‘El cooperativisme al Berguedà: una història de l’economia social i solidària (1869-2025)’ de l’historiador berguedà Daniel Raya Crespi i ‘La Familiar de Sant Pere de Torelló: història d’una cooperativa centenària (1920-2025)‘, de l’historiador osonenc Joan Torrents Juncà. Els dos llibres han nascut del projecte El fil de la cooperació, conjunt entre l’Ateneu i el Museu del Ter de Manlleu.
L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central és un servei públic impulsat per la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya (XAC) que promou i enforteix l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme a les comarques del Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Osona, i el Solsonès. Els seus serveis van destinats a persones i projectes que volen desenvolupar iniciatives socioeconòmiques transformadores, treballant de manera col·lectiva, democràtica i arrelada al territori, i contribuint així a la construcció d’una economia més justa, sostenible i cohesionada. Hi ha un total de 14 ateneus cooperatius a Catalunya, l’actuació dels quals s’emmarca en el Programa d’Economia Social de la Generalitat.
