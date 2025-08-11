Guixers ofereix un habitatge en règim de lloguer per combatre el despoblament

Davant d’un procés de pèrdua i envelliment de la població́ a Guixers, la necessitat repoblar el municipi, i les deficiències detectades en l’oferta d’habitatges, es proposa oferir la masia de santa Eulària a persones amb un perfil que contribueixi a dinamitzar demogràficament el municipi.
Els objectius que es proposa l’Ajuntament amb aquest procediment són incrementar i estabilitzar la població́ resident a Guixers, augmentar els nens i nenes escolaritzats a la Vall de Lord, i fomentar la dinamització́ social del municipi.
La masia anomenada Santa Eulària és una edificació́ en sòl rústic de planta baixa i dues plantes pis. Tota l’edificació està destinada a habitatge, desenvolupant-se aquest en la planta primera i segona i sent la planta baixa espais auxiliars de l’habitatge. Tota l’edificació és objecte d’aquest concurs d’habitatge
La finca compta també amb un paller en runes i d’un espai exterior. Part de l’espai exterior forma part també de l’objecte del concurs, el paller en runes no.
La masia ha estat rehabilitada recentment i acompleix tots els requisits per a la seva utilització com a residència habitual i permanent. L’edifici consta de planta baixa (71,21 m2), planta primera (97,31 m2) i planta primera (75,32 m2) i ha estat recentment rehabilitat. L’habitatge té un total de 182,94 m útils.
La restauració de la masia s’ha portat a terme gràcies el programa de subvencions de Diputació de Lleida per al repte demogràfic.
Requisits dels aspirants
Poden optar a aquest concurs les persones físiques agrupades en famílies o unitats de convivència que acompleixin els requisits següents:
- Com a mínim un dels seus membres sigui major d’edat
- Es comprometin a fixar el domicili habitual a la finca objecte del concurs, en el termini de 3 mesos comptats des de la signatura del contracte. (es formalitzarà a través de la inscripció al padró municipal d’habitants)
- Escolaritzar els seus infants a l’Institut Escola Vall de Lord de Sant Llorenç de Morunys, pel cicle infantil, cicle de primària i cicle de secundària obligatòria.
- Acreditar solvència econòmica mitjançant la presentació́ de la renda i/o certificat d’ingressos , en concordança als següents criteris:
- els ingressos de la unitat de convivència han de ser superiors a 17.000 euros, en el còmput anual del 2024, suma de les quanties de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460) de la declaració o declaracions sobre l’impost de la renda de les persones físiques.
- els ingressos de la/es persona/es sol·licitant/s i de les seves respectives unitats de convivència ponderats siguin inferiors als de la taula següent, suma de les quanties de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460) de la declaració o declaracions sobre l’impost de la renda de les persones físiques:
- 3 membres: 51.404,70 euros
- 4 membres: 53.118,21 euros
- 5 membres: 54.888,84 euros
- 6 membres: 56.718,49 euros
Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars de ple domini sobre algun habitatge lliure o protegit. S’exceptua el propietari o copropietari que acrediti de forma fefaent que no pot fer ús del seu habitatge segons el que estableix el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret de l’Habitatge.
Els membres computables de la unitat familiar a efectes de requisits de sol·licitud i valoració són: el/la sol·licitant, el/la cònjuge o persona unida per anàloga relació, els/les fills/es solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar, els fills/es majors de vint-i-cinc anys que convisquin en el domicili familiar quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
Presentació de sol·licituds
Les persones interessades han de presentar la corresponent sol·licitud a l’Ajuntament de Guixers, a través del tràmit d’instància genèrica a la seu electrònica de l’Ajuntament.
El termini presentació de sol·licituds serà fins a les 23:59 hores del 10 de setembre de 2025 i es farà publicitat de la convocatòria en el BOP, el taulell d’anuncis i la pàgina web de l’ajuntament. El dia 15 de setembre de 2025 es faran les obertures de sol·licituds.
ixers.eadministracio.cat/info.0
En el cas que en la unitat de convivència hi hagi més d'una persona major d'edat, els altres membres diferents al sol·licitant han d'autoritzar de forma específica a l'Ajuntament de Guixers a consultar i obtenir de forma directa davant l'administració corresponent, les dades i la documentació necessària per tramitar la sol·licitud, amb el formulari d'autorització signat (per tal que la signatura sigui vàlida cal que ho presenti amb una altra instància signada digitalment per la persona que autoritza).