L'alcaldessa de Solsona felicita Beatriz Maria Lozano pel seu centenari 

El 28 d'octubre de 1925 a Cabo de Agua (Nador, Marroc) va néixer Beatriz Maria Lozano Ortega, actualment veïna de Solsona. L'alcaldessa, Judit Gisbert, va felicitar-la dissabte coincidint amb el dia de la celebració familiar pel seu centè aniversari. En nom de l'Ajuntament, va portar-li un diploma i un ram de flors.\r\n\r\nBeatriz Maria Lozano va ser la primogènita de dues germanes. De jove es va traslladar a viure a Barcelona, on va conèixer el seu marit i amb qui va formar una família d'una filla i tres fills. Al llarg de la seva vida ha viscut a diferents indrets fins a establir-se a la residència Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona, el desembre del 2023, prop de la seva filla, nets i besnets. \r\n\r\nAquesta solsonina centenària ha dedicat la seva vida a la cura dels seus, amb dons especials per a la cuina i la costura. La seva família en destaca sobretot la bondat i la fortalesa del caràcter. Feia el que fos perquè tothom de la seva vora estiguéssim bé, destaca la seva neta Anna Delgado. \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n