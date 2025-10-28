28 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

L'alcaldessa de Solsona felicita Beatriz Maria Lozano pel seu centenari 

L'homenatjada és veïna de la ciutat des del desembre de 2023

  • Beatriz Maria Lozano amb l'alcaldessa Judit Gisbert

ARA A PORTADA

Publicat el 28 d’octubre de 2025 a les 14:00
Actualitzat el 28 d’octubre de 2025 a les 14:02

El 28 d'octubre de 1925 a Cabo de Agua (Nador, Marroc) va néixer Beatriz Maria Lozano Ortega, actualment veïna de Solsona. L'alcaldessa, Judit Gisbert, va felicitar-la dissabte coincidint amb el dia de la celebració familiar pel seu centè aniversari. En nom de l'Ajuntament, va portar-li un diploma i un ram de flors.

Beatriz Maria Lozano va ser la primogènita de dues germanes. De jove es va traslladar a viure a Barcelona, on va conèixer el seu marit i amb qui va formar una família d'una filla i tres fills. Al llarg de la seva vida ha viscut a diferents indrets fins a establir-se a la residència Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona, el desembre del 2023, prop de la seva filla, nets i besnets. 

Aquesta solsonina centenària ha dedicat la seva vida a la cura dels seus, amb dons especials per a la cuina i la costura. La seva família en destaca sobretot la bondat i la fortalesa del caràcter. Feia el que fos perquè tothom de la seva vora estiguéssim bé, destaca la seva neta Anna Delgado.   

 

 

                

Et pot interessar