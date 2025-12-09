El projecte solsoní La Matriu obre un nou grup per a famílies amb infants nascuts el 2024 i el 2025

L’espai familiar de La Matriu, el projecte municipal de Solsona per a famílies de la petita infància, obrirà un nou grup el gener. Concretament, està pensat per a famílies amb infants nascuts el 2024 i el 2025. Igualment, es mantenen obertes les inscripcions per al grup de famílies amb nadons d’entre 0 i 12 mesos i per a les activitats de psicomotricitat d’infants d’I4 i I5.
Durant el seu segon curs de funcionament, l’espai familiar de La Matriu acull en aquests moments deu famílies per grup. Atesa la demanda registrada, s’ha decidit obrir-ne un altre per als infants de 12 a 24 mesos els dimecres de cinc de la tarda a dos quarts de set del vespre al gimnàs del casal cívic Xavier Jounou.
Les famílies que hi estiguin interessades podran inscriure-s’hi gratuïtament a partir del 22 de desembre i fins al 4 de gener, presencialment al casal cívic o en línia omplint aquest formulari: https://forms.gle/wz6CvGfjTkZkzomQA.
Aquesta iniciativa, dirigida i dinamitzada per la psicopedagoga Júlia Tobeña i la mestra i psicomotricista Sílvia Sala, proporciona als infants un àmbit de joc, aprenentatge i relació, mentre que per a les famílies, es concep com un espai d’intercanvi d’experiències amb un acompanyament professional. També s’hi convida les persones embarassades que busquin compartir experiències i dubtes.
L’organització recorda que durant el curs també hi ha places lliures per a l’activitat de psicomotricitat per a infants d’I4 i I5 que es duu a terme a les instal·lacions de l’Escola El Vinyet els dimecres d’un quart de sis a tres quarts de set. S’hi fomenta el creixement global dels infants en un espai segur i professionalment acompanyat; s’hi faciliten habilitats motrius com l’equilibri, el control postural o la consciència corporal per mitjà del joc, alhora que s’hi promouen el desenvolupament emocional i simbòlic.
Així mateix, un dissabte al mes, a les mateixes instal·lacions, s’ofereix femme psico. En aquest cas s’adreça exclusivament a nenes i infants amb identitats no binàries d’I4 i I5 perquè hi trobin un espai segur on descobrir, explicar i gaudir del seu cos sense pressions estètiques ni rols imposats.
La Matriu és un projecte nascut el curs passat per contribuir a facilitar eines per a l’acompanyament del procés maduratiu dels infants en l’etapa de 0 a 6 anys.
El financen les regidories d’Infància i Feminismes de l’Ajuntament de Solsona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.