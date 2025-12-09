09 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Fira del Tió: Fènix entrega 400 euros a la Marató de TV3

Angels Vilaseca guanyadora del sorteig de la panera solidària de Fènix

  • Guanyadora de la panera solidària

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de desembre de 2025 a les 08:08

Un any més l’associació Fènix, participa a la Fira del Tió de Solsona, a la zona reservada per les entitats, amb el sorteig d’una panera solidària realitzada amb l’aportació de vint-i-cinc establiments del comerç solsoní. 

L’entitat també posava a la venda diversos complements i ornaments nadalencs, recaptant un total de 797,20. euros, destinant el 50% arrodonit a 400. Euros, a la Fundació de la Marató de TV3, que aquest any està dedicat a la investigació del càncer.

A les 20h es va celebrar el sorteig de la panera resultant guanyadora la Sra Angels Vilaseca de Solsona. 

Fènix vol agrair a tots els participants la seva col.laboració, permetent avançar-nos al dia 14 de desembre, la data fixada per la marató.  

Et pot interessar