Fira del Tió: Fènix entrega 400 euros a la Marató de TV3

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tUn any més l’associació Fènix, participa a la Fira del Tió de Solsona, a la zona reservada per les entitats, amb el sorteig d’una panera solidària realitzada amb l’aportació de vint-i-cinc establiments del comerç solsoní. \r\n\r\nL’entitat també posava a la venda diversos complements i ornaments nadalencs, recaptant un total de 797,20. euros, destinant el 50% arrodonit a 400. Euros, a la Fundació de la Marató de TV3, que aquest any està dedicat a la investigació del càncer.\r\n\r\nA les 20h es va celebrar el sorteig de la panera resultant guanyadora la Sra Angels Vilaseca de Solsona. \r\n\r\nFènix vol agrair a tots els participants la seva col.laboració, permetent avançar-nos al dia 14 de desembre, la data fixada per la marató. \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t