L’espai Aurora d’Oliana, fa una nova entrega a l’associació Fènix sumant un total de 1000 euros durant l’any 2025

Fruit del conveni de col·laboració signat el 2024, entre la Sra. M.Àngels Tapies i l’associació Fènix, en que es posava en funcionament un centre dedicat a treballar i ensenyar manualitats, així com organitzar trobades per iniciatives amb finalitat altruista, anomenat «Espai Aurora», ha recollit una quantitat de 500 euros que es destinen al manteniment dels serveis de l’associació.
És una nova aportació durant l’any 2025, sumant un total de 1000 euros per les diverses activitats organitzades a l’Espai Aurora, com tallers de manualitats d’ornaments nadalencs, brodats artesanals i bijuteria que han permès aquest donatiu a l’associació Fènix.
Fènix és una associació de lluita contra el càncer, sense finalitat de lucre i que fou reconeguda d’utilitat pública l’any 2019, que presta serveis gratuïts a totes aquelles persones immerses en un procès oncològic i que poden sol.licitar del catàleg de serveis disponible a http://associaciofenix.cat.
Fènix vol agrair a la impulsora de l’Espai Aurora , M.Àngels Tapies i a totes les persones que han passat pel seu taller per fer possible aquest donatiu i per ser un exemple del que ens fa millors, com a societat i com a persones.