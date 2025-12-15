Solsona planta una trentena de noguers procedents d’una finca privada

Les dues darreres setmanes, l’Ajuntament de Solsona ha plantat una trentena de noguers en diversos punts de la ciutat. La brigada municipal ha aprofitat la donació dels propietaris d’una finca privada amb una plantació d’aquesta espècie.
Els noguers provenen d’una aclarida periòdica que s’ha de fer en aquesta finca. Atès que els arbres s’havien d’arrencar, la brigada municipal n’ha recuperat una trentena de peus per trasplantar-los a diferents espais verds urbans.
Es tracta d’arbres d’uns 15 anys d’edat, un factor que condiciona el seu arrelament. En aquest sentit, el responsable de la brigada adverteix que l’índex de supervivència en trasplantaments d’aquestes característiques, tenint en compte l’edat i l’espècie, se situa entre el 20 i el 40 per cent. Els dos primers anys després del trasplantament són determinants per garantir-ne la viabilitat, tant pel que fa al manteniment com a les condicions climàtiques.
Un arbre sensible
El noguer és un arbre caducifoli apreciat en els entorns urbans per l’ombra que fa i per una baixa incidència al·lergènica. Tanmateix, cal tenir en compte que té una arrel pivotant, fet que el fa especialment sensible als danys que poden ocasionar les màquines durant els treballs.
Els trasplantaments s’han fet durant la primera quinzena d’aquest mes a diversos indrets de la ciutat: els parcs infantils de la Cabana del Màrtir i de la Cabana del Silo —en aquest cas, a l’indret conegut popularment com la Punta del Primo—, l’aparcament de les escoles Setelsis i Arrels II, la plaça de Sant Jordi i el parc de la Mina.
L’Ajuntament de Solsona expressa el seu agraïment als propietaris dels noguers, Roger i Xell Mas Solé, per la seva generositat en la cessió d’aquests exemplars, que permeten incrementar l’arbrat urbà i aprofitar recursos vegetals que, d’altra manera, s’haurien perdut.