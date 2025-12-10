S'amplia l'horari de la sala destudi de la biblioteca de Solsona per festes  

Aquest dissabte, dia 13, i a partir del dissabte 20 i fins que s'acabi la temporada d'exàmens, la Biblioteca Carles Morató de Solsona amplia els horaris de la sala d'estudis. Per donar resposta a la demanda dels joves, s'obrirà a les vuit del matí, en lloc de les nou com s'havia fet fins ara, i es mantindrà oberta ininterrompudament fins a les vuit del vespre, en lloc de tancar al migdia.
Aquest servei s'oferirà aquest dissabte i del dissabte 20 fins al dissabte 3 de gener, així com els dissabtes 10, 17 i 24 de gener. Les instal·lacions obriran diàriament excepte el dia 24 de desembre a la tarda, diumenges i festius. Les persones que arribin primer els dissabtes han de trucar a la Policia Local (973483040) perquè els obrin la sala.
Atès que la sala destudis s'ubica al saló de les Homilies d'Organyà, en tres ocasions es veurà ocupada per actes culturals. En aquests casos, els estudiants disposaran de la resta d'instal·lacions de la biblioteca.
L'habilitació del saló de les Homilies dOrganyà com a sala d'estudi en èpoques d'exàmens és un servei que s'ofereix des del primer any d'obertura de la biblioteca i que es coordina conjuntament amb l'Oficina Jove del Solsonès. En aquests deu anys, l'horari s'ha anat adaptant en funció de les peticions formulades per usuaris a títol personal i entitats juvenils.