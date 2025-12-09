Solsona recupera el trenet de Nadal

Enguany, com a novetat, després de tres anys, l'Ajuntament recupera el trenet de Nadal, els dies 23 i 24 de desembre. A petició de moltes famílies i amb la col·laboració de la UBIC, aquest peculiar vehicle tornarà a circular per carrers i places de la ciutat per oferir una atracció familiar més i dinamitzar els eixos comercials. Les entrades es podran adquirir per mitjà de l'aplicació mòbil Solsona 24/7 (mòdul Inscripcions) a partir del dia 18 a les nou del vespre.\r\n\r\nD'altra banda, els dies 27 i 28 de desembre, el focus d'atenció de l'agenda nadalenca de Solsona es desplaçarà a la plaça de l'U dOctubre i la sala polivalent. Són els dies escollits pels patges reials per recollir les cartes dels infants de la ciutat. Com cada any, instal·laran el seu campament en aquest indret, on també es faran activitats i shi representarà l'espectacle musical Patjades, a càrrec de L'Altreatre, d'entrada lliure i sense reserva. \r\n