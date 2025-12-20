20 de desembre de 2025

Pinell de Solsonès ha finalitzat la construcció d'un columbari al cementiri de Sant Climenç

L'obra ha estat finançada amb un ajut de la Diputació de Lleida

Publicat el 20 de desembre de 2025 a les 15:53

L’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha portat a terme l’obra de construcció d’un columbari al cementiri de Sant Climenç.

Les obres han consistit en la construcció d’un columbari que es preveu per a 12 unitats que es plantegen com a 4 monòlits. Al mateix temps, s’ha arranjat el parterre de l’arbre, la col·locació d’un banc i millora del paviment.

El cost total de l’actuació ha estat de 17.207,64 euros, i serà finançat parcialment mitjançant un ajut de 17.183,00 euros provinent del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida.

Des de l’Ajuntament es considera que el columbari proporcionarà una solució per a les cendres de les persones difuntes. Aquests espais ofereixen una manera respectuosa i ordenada de mantenir les cendres dels difunts.

 

                      

