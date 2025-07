Pinell de Solsonès dotarà de columbaris el cementiri de Sant Climenç

L'Ajuntament de Pinell de Solsonès ha aprovat les bases tècniques per a la construcció de columbaris al cementiri de Sant Climenç de Pinell. Amb un pressupost d'execució per contracte de 17.207,64 euros (IVA inclòs), aquest projecte ha estat redactat per l'arquitecta municipal Anna Maria Viladrich Barcons.

Aquest nou esquema de columbaris pretén donar resposta a la creixent demanda d'espais més sostenibles i eficients dins del recinte municipal. Els columbaris proporcionen una solució per a les cendres de les persones difuntes, ajustant-se així a les necessitats de les famílies que opten per aquest tipus de disposició funerària.

Així mateix, l'augment de la popularitat de la incineració en les últimes dècades ha portat a la necessitat de crear més espais destinats a acollir les urnes funeràries. A més de ser pràctics, aquests espais ofereixen una manera respectuosa i ordenada de mantenir les cendres dels difunts.

L'any 2023 es van fer les darreres obres de rehabilitació del cementiri municipal de Sant Climenç de Pinell, que van consistir en la rehabilitació dels murs de pedra de la façana del cementiri; reforma estructural dels pilars de pedra dels voladissos, pavimentació i soleres; la col·locació de la porta al magatzem, la restauració de la porta d’entrada i repàs de les teulades existents. L’alcalde Benjamí Puig remarcava “La necessitat de tenir un cementiri endreçat, amb les condicions que es mereix”.