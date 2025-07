Solsona ofereix un casal gratuït la primera setmana de setembre per facilitar la conciliació de les famílies

La primera setmana de setembre, Solsona proposa un casal per als infants de 3 a 12 anys (nascuts entre el 2013 i el 2021). Serà un servei gratuït de places limitades organitzat pel Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament, a través dels Serveis Socials, per facilitar la conciliació familiar els dies previs al retorn a l’escola. Les inscripcions s’obriran en línia dilluns que ve, 28 de juliol.

El Casal de Setembre funcionarà de dilluns a divendres els matins de nou a una a les instal·lacions poliesportives municipals, amb 15 minuts de marge per a l’arribada i la sortida. S’hi compaginaran activitats culturals, esportives i de natura sota la dinamització de l’Escola Catalana de Medi Natural (ESCAMN). És una proposta inclosa dins el projecte “Entretemps”, finançat pel programa del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya “Temps per cures”. Avançar en la coresponsabilitat pública en la cura dels infants n’és el principal objectiu.

Per a inscriure-s’hi, cal haver-se registrat prèviament al web https://entretemps.elsolsones.cat/. Una vegada fet aquest pas, es podrà accedir a la inscripció entre els dies 28 de juliol i 10 d’agost. Per a més informació, es pot trucar al 973483234, o bé enviar un correu electrònic a entretemps@elsolsones.cat.

Places limitades

Les places són limitades i, en cas que hi hagi més demanda que oferta, s’aplicaran els criteris socials establerts per “Temps per cures”, que prioritzen les famílies monoparentals, nombroses o amb altres càrregues (per exemple, tenir algun membre familiar amb discapacitat o dependència) i dones en situació de violències masclistes, entre d’altres.

Amb el Casal de Setembre s’ofereix una alternativa a les famílies per al lleure dels infants durant l’única setmana sense oferta d’activitats a les piscines abans de Festa Major i l’arrencada del curs escolar. Aquesta iniciativa s’ha dut a terme en anteriors ocasions des del 2022.

Els darrers tres anys s’han organitzat diverses accions sota el paraigua del projecte “Entretemps”: casals en períodes no lectius, serveis de cura puntuals en equipaments i altres espais públics, canguratge a les piscines municipals de Solsona i en escoles de la ZER del Solsonès, així com xerrades i tallers de paternitat per a homes.

Visita de la directora general

Per comprovar el funcionament del “Temps de cures” a Solsona i comarca, precisament, ahir al migdia va visitar les piscines municipals la directora general de Cures, Organització en el Temps i Equitat en els Treballs, Saray Espejo.

Visita de la directora general de Cures, ahir al servei de canguratge de les piscines municipals



Acompanyada de responsables municipals i del Consell Comarcal i de tècniques dels Serveis Socials, Espejo va poder conèixer les característiques del servei de canguratge gratuït que s’ofereix abans i després de les activitats ludicoesportives. Setmanalment, entre 20 i 25 infants fan ús d’aquest servei

abans de les nou del matí i una trentena al migdia.

Peus de fotos: 1. 2.