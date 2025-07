La visita nocturna d'aquest any transporta els visitants a un convuls i apassionant segle XVII a Solsona, on la localitat evoluciona de poble emmurallat a ciutat amb bisbat propi, enmig de guerres, pestes i transformacions socials.

Fortificada per muralles, aquesta transformació es viu a través d'un recorregut històric pel nucli antic. Diferents personatges històrics ens facilitaran experimentar moments clau com l'esclat de la Guerra dels Segadors. En aquest context, els visitants coneixeran la lluita per les llibertats catalanes i la resistència del poble davant de les inclemències de l'època.

Guerra dels Segadors, un moment de revolta

En aquesta època, la població de Solsona també va ser protagonista de revoltes populars contra els abusos dels soldats i la lluita per mantenir el teixit social en un període convuls. L'experiència permet entendre aquestes dinàmiques històriques amb detall.

A més, durant la visita s'explorarà la persecució de bruixes i el fenomen del bandolerisme que van marcar aquells anys. La Universitat Dominicana recent creada era un altre dels pilars d'aquest canvi social que serà abordat durant la ruta.

La pesta de 1650-1652, un dels moments més difícils

El recorregut acaba portant a un dels moments més tràgics, la pesta de 1650-1652. Aquest episodi va portar a la proclamació de la Mare de Déu del Claustre com a patrona i protectora de la ciutat, un acte simbòlic que perdura fins als nostres dies.

Les entrades per aquesta experiència immersiva estan disponibles a la plataforma en línia per facilitar l'accés a tots aquells interessats a explorar aquest període fascinant de la història de Solsona.

Amb un itinerari ric en context històric i temàtica, aquestes visites es perfilen com una oportunitat única d'endinsar-se en elements clau del passat de la ciutat en un format distès i nocturn.