Les obres del carrer de Llobera de Solsona alteraran la mobilitat del nucli antic a partir del 28 de juliol

A partir del 28 de juliol es tancarà el trànsit rodat al carrer de Llobera i les places de Sant Pere i Ribera de Solsona, excepte per als veïns, titulars d’establiments i de guals i operacions de càrrega i descàrrega. Ahir al vespre l’alcaldessa, Judit Gisbert, la regidora de Governació, Esther Espluga, i l’arquitecta municipal responsable del projecte, Anna Grau, van informar el veïnat de les afectacions a la mobilitat per les obres de remodelació del tram del vial comprès entre els números 29 i 37.

La reforma del carrer de Llobera i l’àmbit de la plaça de Sant Pere per adequar-ne el paviment en un únic nivell i fer l’espai accessible obligarà a tallar el trànsit rodat al llarg de tot el vial i, durant un temps, també de persones al voltant de la plaça –entre altres mesures, es tancaran les escales cobertes que comuniquen amb el Vall Calent. Amb tot, l’alcaldessa va deixar clar que tots els veïns i les activitats econòmiques tindran garantit l’accés.

Aquesta intervenció és previst que s’enllesteixi el novembre, si bé l’arquitecta adverteix que el termini es pot alterar en funció d’eventuals complicacions, com el temps o la possible aparició de vestigis arqueològics.

Per possibilitar la circulació exclusiva dels veïns, mentre durin les obres en alguns trams es podrà conduir en ambdós sentits, com per exemple entre les places de Sant Pere i Ribera, pel carrer Estret i entre les travessies de Sant Isidre i de Llobera. També es podrà conduir en sentit contrari a l’habitual en el darrer tram del carrer de Llobera, des de la plaça de Ribera, per sortir per la plaça Major. En canvi, per arribar al carrer des de la plaça Major caldrà fer marrada per la travessia de Sant Josep de Calassanç.

Plànol de la modificació de la mobilitat mentre durin les obres



Targeta d’autorització

A partir de la setmana vinent, el veïnat i els establiments afectats podran recollir a les dependències municipals targetes d’autorització, on hauran de fer constar la matrícula del vehicle, per circular, parar i estacionar en tot aquest àmbit.

Una vintena de persones van acudir ahir a la convocatòria de l’Ajuntament a la plaça de Sant Pere per explicar aquestes mesures i recollir inquietuds dels veïns. Entre els dubtes i preocupacions dels assistents, es va parlar del subministrament d’aigua mentre durin les obres. En aquest sentit, s’adequarà una canalització amb un subministrament provisional per evitar talls d’aigua. Pel que fa a la deficient recollida d’aigües pluvials del carrer, en el tram nou es millorarà el drenatge, tal com va remarcar Anna Grau.

La reurbanització consistirà en la supressió de barreres arquitectòniques, la renovació dels serveis soterrats i l’ampliació de l’espai de plaça de Sant Pere tot mantenint-ne la fesomia. A més de garantir l’accessibilitat en aquest espai i la comissaria de la Policia Local, la reforma també té per objectiu obligar a reduir la velocitat i pacificar el trànsit rodat en un dels eixos principals del nucli antic.

S’habilitarà una rampa d’accés a la plaça, que també quedarà delimitada per murets de formigó de 45 centímetres d’alçada. Finalment, es construirà una plataforma única elevada i pavimentada amb pedra del país de diferents dimensions. Lloses grosses, de 40 per 40 centímetres, marcaran la part central, amb la doble finalitat de mantenir el caràcter original del carrer i definir-ne l’aiguafons, des d’on s’evacuaran les aigües pluvials. La resta de la pavimentació es configurarà amb lloses estretes de diferents dimensions.

Aquests treballs, que es van licitar en dues ocasions després que la primera licitació quedés sense efecte per manca de documentació, s’han adjudicat a Construccions Joan Colell Boix per 121.000 euros.