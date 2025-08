El Consell Comarcal del Solsonès obre tres processos selectius per incorporar personal tècnic

El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat la convocatòria i les bases per a la provisió de tres llocs de treball mitjançant concurs, així com la constitució de les corresponents borses de treball.

Les places convocades són les de tècnic/a de personal, tècnic/a superior de Serveis Tècnics i tècnic/a de transició energètica.

Les convocatòries van ser aprovades per la Comissió de Govern en sessió de 16 de juliol de 2025 i es poden consultar a la pàgina web del Consell Comarcal del Solsonès (e-Tauler).

Tècnic/a de personal

La plaça està vinculada al Programa temporal d’assistència tècnica en matèria de personal. La contractació serà en règim de funcionariat interí, a jornada completa, amb una durada prevista fins al 31 de desembre de 2025, prorrogable fins a un màxim de tres anys(més un any addicional si s’escau). El lloc està adscrit a l’àrea de Personal i les tasques inclouen la gestió administrativa de recursos humans.

Tècnic/a superior de Serveis Tècnics

Aquesta plaça s’emmarca en els convenis entre el Consell Comarcal i diversos municipis de la comarca. El contracte serà de 36 mesos, amb possibilitat de pròrroga d’un any, i en règim de funcionariat interí a jornada completa. El lloc de treball contempla funcions en gestió urbanística, inspecció tècnica, elaboració d’informes, assessorament municipal i seguiment de llicències i projectes d’urbanització.

Tècnic/a de transició energètica

Aquest lloc està finançat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i vinculat a la implementació territorial del Pla territorial per a la implantació de les energies renovables (PLATER). El contracte, també en règim de funcionariat interí, tindrà una durada de 36 mesos prorrogables i la persona seleccionada liderarà l’Oficina de Transició Energètica, promovent l’autoconsum, les comunitats energètiques i projectes d’energia renovable amb implicació local. S’hi inclouen també tasques de comunicació i divulgació en matèria de transició energètica.

Totes tres convocatòries tenen per objectiu la creació d’una borsa de treball amb una vigència determinada (4 anys per a les dues primeres, i 3 anys per a la d’energia), sempre que no s’exhaureixi abans.