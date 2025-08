 Riner encara l'agost més lúdic amb festes majors, música i cinema

El programa estiuenc “Riner és Cultura” encara el darrer mes d’activitats amb mitja dotzena de propostes lúdiques i culturals, com ara festes majors, concerts musicals, sessions de cinema, tertúlies i exposicions. El tret de sortida de l’agenda comença aquest cap de setmana amb la Festa Major del Miracle, que inclourà actes com un sopar popular, l’espectacle de titelles “Pau i treva” sobre l’Abat Oliba a càrrec de la Companyia Príncep Totilau; el concert del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FEMAP) amb peces de Boccherini, a càrrec del conjunt La Ritirata; la presentació del llibre De Tierra del fuego a les aigües de l’Iguazú, de Conxita Tarruell i actes religiosos com la Missa Major presidida per l’abat de Montserrat.

Concert FEMAP al Miracle



El divendres i dissabte, i dins de la Diada de Territori de Masies, organitzada per aquesta cooperativa rural, és prevista la taula rodona “Cultura, pagesia i defensa de la Terra”; una ruta fotogràfica paisatgística pels entorns del santuari, una xerrada sobre la Guerra Civil al Miracle; la degustació de productes del territori; un sopar de tapes i concert amb la cantautora Xiomara Abello, i la presentació del llibre Quedar-se al tros, de Júlia Viejobueno,.

Pel que fa a la resta d’agost, cal destacar, el dia 10, la Festa Major de Santa Susanna i el concert The Swing Cavaliers, dins del Festival Itinera, al Santuari del Miracle; el dia 15, la Festa Major de Su; el dia 16, el concert “Escales de vent a cel obert” dins de l’AIMS Festival, a la Casa Gran del Miracle; i el dia 23, finalment, una sessió de cinema a la fresca a Freixinet.

Exposició a la Sala de la Casa Gran del Miracle



D’altra banda, els visitants podran gaudir també a la Casa Gran del Miracle de l’exposició “Temps de Torres”, que recull objectes inèdits de la història del municipi i de la comarca del Solsonès. Marius Codina, comissari de l’exposició, explica que aquesta “s’inspira en la torre medieval que tenim a Riner i aplega una gran quantitat d’objectes i fotografies sobre aquesta construcció però també en com es vivia i es treballava a Riner abans del segle XIX”.

El programa “Riner és Cultura” té lloc entre juny i agost i inclou una quinzena d’actes de caire musical (amb concerts de música antiga, música barroca, jazz llatí i maridatges musicals amb gastronomia), representacions de teatre, cinema a la fresca, visites guiades, trobades festives, activitats infantils, presentacions de llibres, a més de la taula rodona “La importància de la cultura als micropobles”. Els actes tenen lloc al Santuari del Miracle i a altres indrets del municipi com són els nuclis de Su, Freixinet i a Santa Susanna. “Riner és Cultura” està organitzat per l’Ajuntament en col·laboració amb altres entitats.

FESTA MAJOR DEL MIRACLE 2025

Divendres 1 agost

6 tarda: A la Plaça: Presentació del llibre Quedar-se al tros, de Júlia Viejobueno, en conversa amb Roser Vernet, amb sopar i concert de Xiomara Abello (territori de masies.cat)

10 nit : Vetlla de Santa Maria. Després, coca i refresc

Dissabte 2 agost

2/4 de10 del matí: Diada de territori de masies: descoberta d’indrets, memòria popular i tast degustació

2/4 de 7 tarda: Al monestir: Presentació del llibre De Tierra del fuego a les aigües de l’Iguazú de Conxita Tarruell

8 del vespre: A l’església Vespres de la Mare de Déu

2/4 de 9: Sopar popular a la Plaça, amb inscripció gratuïta trucant al monestir al 973 48 00 02

2/4 de 10: Espectacle “Pau i treva” sobre l’Abat Oliba. Titelles bunraku de tècnica japonesa. A càrrec de la Companyia Príncep Totilau. Gratuït

Diumenge 3 agost

12 migdia: Missa Major presidida per l’Abat de Montserrat

6 tarda: A l’església Vespres de la Mare de Déu

7 tarda: Concert del cicle del FEMAP: Obres de Luigi Boccherini, pel conjunt La Ritirata. Compra d’entrades a

www.femap.cat/programacio/entrades