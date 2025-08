L'oposició qualifica el Pla municipal d'habitatge de «manca de rigorositat» i de «nyap»

Tot i que era el punt més destacat del Ple de juliol a l'Ajuntament de Solsona, ahir l'alcaldessa, Judit Gisbert, va anunciar que es retirava de l'ordre del dia l'aprovació del Pla municipal d'habitatge solidari. La seva votació s'ajorna per a una altra sessió, una vegada se n'hagin esmenat una sèrie d'errors.

Malgrat l'intent de Judit Gisbert d'ajornar el debat sobre aquest document una vegada es disposi de la versió definitiva, l'oposició va desacreditar-lo completament. Junts per Solsona fins i tot va demanar la dimissió de la regidora d'Habitatge, Pilar Viladrich (Aps-CUP).

Tant l'alcaldessa com la responsable de l'àrea van admetre que s'havien detectat una sèrie d'errors que no s'havien incorporat en el document entrat per registre, i d'aquí que es decidís retirar. Judit Gisbert va convidar l'oposició a una trobada prèvia al Ple en què s'acabi votant per a recollir aportacions.

Pilar Viladrich va atribuir la urgència de disposar d'aquest pla per tenir més facilitats perquè Solsona s'aculli a la primera convocatòria del Pla de barris i viles de la Generalitat de Catalunya.

Amb tot, ni Junts ni Treballem per Solsona van desaprofitar l'ocasió per carregar durament contra el document redactat per la cooperativa d'arquitectura Laboqueria amb la intervenció d'altres tècnics.

Elis Colell, de Junts, va qualificar de falta de respecte fer arribar el pla a la comissió informativa pel que considera una falta de rigorositat absoluta. Va recordar que aquest projecte té un cost d'uns 15.000 euros i va reclamar-ne la seva reelaboració sense cap sobrecost.

Per al portaveu de Treballem per Solsona, Marc Barbens, la proposta de Pla municipal d'habitatge que se'ls havia fet arribar és un despropòsit i un nyap, que conté informació errònia i incompleta sobre els barris de la ciutat i dades demogràfiques desfasades, entre d'altres. Pel que fa a l'apartat de recomanacions d'accions, Treballem lamenta que no s'hagin intentat consensuar entre tots els grups municipals, especialment tenint en compte que tindrà una vigència de sis anys.

La regidora d'Habitatge va lamentar la voluntat de l'oposició de fer rebombori amb aquest tema. Va explicar que bona part de les accions que planteja aquest instrument per fer front a la problemàtica de l'habitatge a la ciutat van sorgir de les reunions de la Taula d'Habitatge de Solsona, l'òrgan participatiu amb agents públics i privats creat l'any passat per idear solucions a la manca d'oferta de lloguer i en què també són convidats tots els grups municipals. Pilar Viladrich també va retreure a Elis Colell que la seva formació política no hagi traslladat al govern cap proposta en aquesta matèria.

En el mateix Ple, la responsable d'Habitatge va esmentar algunes de les accions en què es treballa des de la regidoria. Així, va recordar la voluntat de l'Ajuntament de presentar-se a la primera convocatòria del Pla de barris i viles en part per aconseguir subvencions per a la rehabilitació dels interiors de pisos.

Tres solars per a la reserva pública de la Generalitat

Viladrich també va explicar que s'han inscrit tres solars municipals a la reserva pública de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d'habitatges assequibles. Es tracta de finques dels carrers d'Antoni Gaudí (2.500 m2) i de Busa (1.512 m2) i de l'avinguda de Sant Bartomeu (869 m2). Així mateix, va avançar que s'estan explorant vies de col·laboració amb promotors socials per a desenvolupar projectes de construcció d'habitatge social a aquests solars que s'han posat a la reserva.