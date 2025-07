Junts Impulsem reclama que la Diputació pagui el deute als ajuntaments

Junts Impulsem ha tornat a demanar a la Diputació de Lleida que regularitzi els deutes de la institució amb els Ajuntaments i Consells Comarcals. Aquesta és una qüestió reclamada pel grup des de l’inici del mandat i que recull les demandes de molts consistoris de la demarcació.

Les dades de tancament del compte general de la institució per l’any 2024 mostren uns saldos bancaris de 243 milions d'euros i una execució pressupostaria molt baixa, de menys del 40%.

Per això, Rosa M. Perelló, cap de l’oposició a la Diputació, considera “inacceptable la gestió del pressupost a l’ens provincial”. I afegeix que “aquestes xifres denoten una mala gestió per part del govern, ja que no fa arribar els diners on pertoca”.

En aquest sentit, des de Junts Impulsem es reclama una millor planificació dels recursos i que s’utilitzi el romanent per pagar els endarreriments que té la institució. A més, Perelló lamenta “que s’estigui utilitzant el romanent només per pagar deute bancari, però que no consideri fer el mateix amb el deute amb els ajuntaments”.