La Diputació de Lleida defensa la preservació de les obres de Sixena

La Diputació de Lleida s’ha posicionat a favor de protegir el patrimoni artístic vinculat a Sixena. El ple d’aquest dijous ha aprovat una moció per a la preservació de les obres d’aquest conjunt, amb el suport dels grups de Junts-Impulsem —impulsors de la proposta—, ERC, Ara-Pacte Local i Unitat d’Aran. El PSC i el PP s’han abstingut.

La sessió també ha tractat altres qüestions, com el suport al Pacte Nacional per la Llengua, una moció presentada per Ara-Pacte Local, ERC, PSC i Unitat d’Aran, que ha tirat endavant malgrat el vot contrari de Junts-Impulsem i del PP.

Pel que fa a l’àmbit social, s’ha aprovat per unanimitat una moció del PP per donar suport a les persones afectades per l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), i s’ha validat l’ampliació del conveni de salut mental, que passarà de biennal a quadriennal amb una aportació d’1,6 milions d’euros per al període 2025-2028.

En matèria d’infraestructures, s’ha donat llum verda a una inversió de 7,5 milions d’euros per al pla de camins 2024-2025, adreçat als ens locals i amb un increment del 38% respecte a l’anterior convocatòria.

Finalment, la corporació ha informat que preveu deixar el deute públic a zero, gràcies a l’aprovació d’una modificació pressupostària per al 2025 que permetrà liquidar préstecs bancaris dels anys 2017, 2018 i 2020.