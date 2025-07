La CUP surt del govern de Tàrrega pel trencament de l’acord sobre l’aigua

La CUP ha decidit abandonar el govern municipal de Tàrrega per discrepàncies greus amb ERC i el PSC. El principal motiu és l’incompliment de l’acord per municipalitzar el servei de l’aigua abans que acabi el 2025. Tot i haver estat una de les claus del pacte signat el juny de 2023, els cupaires denuncien que els seus socis han optat per renovar la concessió privada, una decisió que podria allargar-se fins a dotze anys més.

La decisió s’ha pres en assemblea aquest dimarts al vespre, i deixa l’alcaldessa Alba Pijuan (ERC) governant en minoria amb només 6 regidors dels 17 totals del consistori. Els tres edils de la CUP gestionaven àrees com Serveis Municipals i Medi Ambient (Laia Recasens), Cultura i Participació (Miquel Nadal) i Pobles i Ruralitat (Maria Teresa Arbonés).

Segons la formació anticapitalista, l’acord no només preveia municipalitzar l’aigua, sinó també recuperar la titularitat pública del Teatre Ateneu, un altre compromís que consideren incomplert. També critiquen els informes tècnics que ERC i PSC han utilitzat per defensar la nova licitació, i asseguren que aquests minimitzen el cost de la gestió privada i amplifiquen artificialment les dificultats de l’opció pública.

“La CUP surt del govern per coherència política”, afirmen en un comunicat. Des de l’oposició, diuen, mantindran el compromís de defensar una Tàrrega amb serveis públics de qualitat i transparència institucional.