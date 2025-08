L’Ajuntament d’Arbeca ha escollit aquest dilluns al vespre Francesc Roset com a nou alcalde del municipi. Roset, fins ara primer tinent d’alcalde, pren el relleu de Sergi Pelegrí, que va presentar la dimissió a mitjans de juliol després de ser detingut per una presumpta agressió a la seva exparella i per haver mossegat un agent dels Mossos durant l’arrest.

La votació s’ha saldat amb cinc vots a favor del grup d’Esquerres d’Arbeca–Acord Municipal (ERC) i quatre vots en blanc corresponents a l’oposició (PSC i Junts). El consistori ha emès un comunicat agraint a Pelegrí “la seva dedicació i compromís” al capdavant de l’alcaldia.

La detenció de Pelegrí va tenir lloc el 12 de juliol a la seva residència. Tot i que la seva exparella va retirar la denúncia hores després, ERC li va reclamar que abandonés tots els seus càrrecs públics, inclòs el de conseller comarcal. Tot i haver estat el cap de llista d’ERC en dues eleccions municipals, Pelegrí no n’ha estat mai militant.

En el mateix ple, també ha pres possessió com a nova regidora Esther Sementé.