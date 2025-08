Educació planteja reduir ràtios als centres de màxima complexitat de Lleida

El Departament d’Educació estudia una nova bateria de mesures per millorar la situació dels centres educatius amb més dificultats socials, econòmiques i educatives. Segons la consellera Esther Niubó, cal avançar cap a una reducció addicional de ràtios en escoles i instituts d’alta i màxima complexitat, així com impulsar mecanismes que afavoreixin la continuïtat dels equips docents. “Els centres que més ho necessiten s’han de tractar millor”, va remarcar en una entrevista recent a l’Agència Catalana de Notícies (ACN).

Un dels objectius és garantir plantilles més estables. Niubó va alertar que canvis massius al claustre, d’un curs a l’altre, dificulten la consolidació de projectes pedagògics. Per evitar-ho, proposa condicions laborals més atractives per al professorat que opti per quedar-se en aquests centres, incloent-hi —com a possibilitat oberta— incentius econòmics, encara pendents de concretar.

Actualment, la demarcació de Lleida compta amb catorze instituts catalogats com a centres de complexitat, set d’ells d’alta i set de màxima. El departament està immers en una revisió d’aquesta classificació, amb la voluntat de tenir-la actualitzada abans del 2026. Aquesta nova diagnosi hauria de permetre dissenyar actuacions “quirúrgiques” i focalitzades, allunyades d’aplicacions genèriques i uniformes.

La titular d’Educació també ha defensat que la millora de les condicions laborals del professorat és clau per garantir una atenció educativa de qualitat, i ha posat especial èmfasi en la necessitat de comptar amb més personal de suport als centres.