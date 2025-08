La solidaritat que va guiar la vida de l’Anna Salvadó i Carbó no s’ha aturat amb la seva mort. Més de 6.000 euros s’han recollit ja a través d’una campanya de donacions impulsada per la seva família per donar suport a la comunitat palestina, una causa amb la qual la jove cooperant se sentia profundament vinculada. La iniciativa substitueix l’enviament de flors i corones en el seu comiat, tal com va demanar la família, i es pot seguir a través de la plataforma Chuffed.org.

L’Anna, de només 22 anys, va morir el passat diumenge 27 de juliol en un accident de trànsit a Malawi. En el sinistre també hi viatjava una amiga seva de Sant Cugat, que va resultar ferida de gravetat. El cos de la cooperant va arribar ahir a Catalunya, i serà vetllat aquesta tarda al tanatori de La Lleidatana, a Lleida. L’últim adéu tindrà lloc demà a les 12.15 h a la sala ecumènica del mateix centre funerari.

La família ha volgut agrair públicament l’ajuda rebuda durant el dur procés de repatriació del cos. Tant l’ambaixada espanyola a Harare (Zimbàbue) com la cònsol de Malawi han estat destacades per la seva tasca d’acompanyament i suport. L’últim desig de l’Anna continua viu: transformar el dolor en ajuda, i el comiat en un acte de compromís amb la justícia i la solidaritat internacional.