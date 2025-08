Raimat enceta una verema marcada pel fred amb bones previsions de qualitat

El celler Raimat ha començat aquesta setmana la verema amb alguns dies de retard respecte a temporades anteriors, a causa de les nits inusualment fredes del mes de juliol. Tot i l’endarreriment, el director, Joan Esteve, destaca que el fred ha afavorit la concentració d’aromes i acidesa en el raïm, fet que augura una excel·lent anyada per als vins blancs.

La collita, que ha començat amb la varietat chardonnay per a escumosos, es fa ara de forma manual per seleccionar el raïm en un moment de maduració desigual. A mesura que avanci la campanya, es mecanitzarà. Raimat espera recollir uns sis milions de quilos per als seus vins i 12 milions més per a l’elaboració de cava, xifres que situen la verema dins la mitjana habitual.

La feina arrenca cada dia a les sis del matí i finalitza cap al migdia per evitar les hores de més calor i preservar tant la qualitat del raïm com el benestar dels treballadors. Amb 2.000 hectàrees de vinya ecològica, Raimat és una de les primeres explotacions a començar la verema a Europa.

Entre les novetats d’enguany, destaca la posada en marxa d’una planta pròpia d’autocompostatge, amb una inversió de 150.000 euros. Aquesta instal·lació permetrà transformar residus de la vinya i del celler en adob orgànic, reforçant el model d’economia circular i sostenibilitat de l’empresa.

Pel que fa al mercat internacional, Raimat segueix amb incertesa l’aplicació d’un nou aranzel del 15% als vins europeus que entra en vigor aquesta setmana als Estats Units. Tot i que les vendes al país representen entre el 5% i el 10% de la seva producció, la firma confia que el fet de tenir una importadora pròpia allà en minimitzarà l’impacte. Amb tot, Esteve reconeix que la combinació entre l’increment d’aranzels i el canvi de moneda pot complicar les exportacions.

A banda dels EUA, els principals mercats de Raimat són Catalunya —amb la meitat de les vendes—, la resta de l'Estat, els països nòrdics, el Japó i diversos països europeus.