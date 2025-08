Les carreteres interurbanes de Lleida han viscut un mes de juliol tràgic, amb un total de 10 persones mortes en sinistres de trànsit. Aquesta xifra representa el 50% de totes les víctimes mortals registrades a la demarcació en els primers set mesos del 2025, que ascendeixen a 19. El balanç suposa un increment del 35,7% respecte al mateix període del 2024, quan es van comptabilitzar 14 morts, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT).

L’impacte d’aquest repunt ha activat l’alerta de les autoritats, que han desplegat mesures d’urgència per frenar la tendència. A diversos punts crítics de les comarques lleidatanes s’hi han col·locat radars mòbils de remolc per controlar excessos de velocitat i reduir conductes de risc. Paral·lelament, els Mossos d’Esquadra han intensificat la vigilància en trams especialment conflictius, amb més patrullatge i controls als accessos de la xarxa viària principal.

En el conjunt de Catalunya, el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de juliol s’ha saldat amb 87 morts en 81 accidents mortals. Són cinc víctimes més que en el mateix tram de l’any passat. Si es compara amb el 2019, any de referència previ a la pandèmia, les morts han baixat un 16%, però la reducció de la sinistralitat continua sent insuficient segons els objectius marcats per Trànsit.