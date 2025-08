L’últim viatge de l’Anna: el cos de la cooperant lleidatana arriba a casa

El cos de l’Anna S., la jove lleidatana de 22 anys que va morir en un accident de trànsit a Malawi mentre iniciava un projecte de cooperació, arribarà aquest dilluns a Catalunya. La família ha confirmat la repatriació i ha volgut fer públic el seu agraïment a l’ambaixada espanyola a Harare (Zimbàbue) i a la cònsol de Malawi per l’acompanyament “més enllà dels tràmits burocràtics”.

L’accident va tenir lloc quan l’Anna i una amiga, companya d’estudis universitaris, es dirigien a la zona on havien de col·laborar amb una ONG local. En el sinistre també van perdre la vida el guia de l’organització i l’Anna. L’altra jove i el conductor van resultar ferits. L’amiga es troba ara hospitalitzada a Johannesburg, sota atenció mèdica.

La pèrdua de l’Anna ha generat una onada de suport i condol que la família ha volgut canalitzar en forma de solidaritat. Han impulsat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Chuffed per fer una donació en nom de la jove a la comunitat palestina, una causa que, segons expliquen, li era profundament significativa. Han demanat expressament que no s’enviïn flors, sinó que es col·labori amb aquest projecte solidari: “L’Anna era llum, compromís i generositat. Aquesta acció és el que ella voldria”.

La família, encara consternada, ha volgut recordar la trajectòria de l’Anna com una jove compromesa amb la justícia i el benestar dels altres. Estudiant de Dret —primer a Lleida, després a Tolosa— i també interessada en la psicologia, havia participat en diversos projectes de voluntariat, entre ells un al Nepal. “Tenia una passió per ajudar que no es podia ensenyar: li sortia de dins”, asseguren.

Lleida, ciutat natal de la jove, li va retre un emotiu homenatge dimecres passat amb un minut de silenci en record seu. La cerimònia de comiat tindrà lloc en els pròxims dies. La família, malgrat el dolor, espera que la tragèdia pugui convertir-se en una font d’ajuda per a d’altres: “Ella anava a ajudar, i ara, que la seva llum ens guiï per seguir ajudant”.