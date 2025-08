L’atur puja lleugerament al juliol a Ponent i el Pirineu

Les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran tanquen el mes de juliol amb 15.358 persones inscrites a l’atur, 170 més que al juny, fet que representa un augment de l’1,12%, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social.

Tot i aquest repunt mensual, la comparativa interanual mostra una evolució positiva: hi ha 448 aturats menys que fa un any, una davallada del 2,83%.

El nombre de persones ocupades a la demarcació se situa en 222.506, amb 4.079 nous treballadors respecte al juny (1,87%) i 3.767 més que al juliol de 2024 (1,72%).

En l’àmbit català, l’ocupació continua batent rècords i es manté per sobre dels 3,9 milions de persones treballant, malgrat l’augment puntual de l’atur.

Pel que fa a la distribució per gènere, hi ha 6.235 homes i 9.123 dones registrats com a aturats a Lleida. Per sectors, els serveis acumulen la major part de l’atur (10.100 persones), seguits de la indústria (1.414), l’agricultura (1.127) i la construcció (1.061).