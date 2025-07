Lleida lidera el creixement econòmic català amb un repunt del 4,5% el 2024

L’economia de les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran va avançar amb força el 2024, segons la Memòria Econòmica de Lleida presentada aquest dimarts. El seu Producte Interior Brut (PIB) ha crescut un 4,5% respecte a l’any anterior, un ritme superior al del conjunt de Catalunya, que s’ha situat mig punt per sota. La dada confirma el canvi de tendència després de dos exercicis en què Lleida havia estat la regió amb menor creixement econòmic.

Aquest repunt s’explica, en gran part, per la creació d’ocupació, la vitalitat del sector industrial i l’expansió dels serveis. El mercat laboral ha assolit un màxim històric amb 197.305 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment del 2,3% respecte al 2023. Per sectors, destaca el comportament de la indústria, amb un augment del 2,9%, molt per sobre del 0,9% de mitjana catalana. Els serveis també creixen al mateix ritme que la mitjana (2,6%), mentre que la construcció ho fa de manera més moderada (1,3%) i l’agricultura recula.

L’evolució positiva s’ha mantingut durant la primera meitat del 2025, amb un creixement de l’ocupació del 2% interanual, lleugerament per sobre del conjunt del país.

Exportacions a l’alça, turisme en rècord i perspectives estables

Les exportacions lleidatanes van marcar un nou rècord el 2024 amb un increment del 9,4% en valor, liderant el creixement a Catalunya. Aquest augment s’ha vist impulsat pel sector agroalimentari, tot i l’efecte preu, especialment en l’oli d’oliva. En canvi, en volum, el creixement ha estat molt més discret (0,2%). Durant els primers quatre mesos del 2025, però, les exportacions han retrocedit un 4,7% per la caiguda del preu de l’oli, que es va desplomar un 50% a l’abril arran de la millora de les condicions climàtiques i la fi de la sequera.

Fruites, hortalisses i llegums continuen sent els principals productes exportats, amb un valor de 690 milions d’euros i un increment anual del 9,5%. Els greixos i olis, malgrat haver crescut un 41,3% el 2024, s’han desplomat un 42,1% en el primer tram del 2025. La carn, tercer sector exportador, ha pujat un 3,7%. En conjunt, aquests tres sectors representen més de la meitat del total exportat per la demarcació.

El turisme també ha viscut un bon moment. El 2024 va créixer un 3%, amb un augment notable del turisme estranger (5,7%) i una pujada inèdita dels viatgers nacionals (2%), fet que només s’ha donat a Lleida. Tot i això, el turisme internacional encara representa només el 21% del total, lluny del 65% de mitjana catalana.

Durant els cinc primers mesos del 2025, el nombre de visitants allotjats a hotels de la demarcació supera en un 13,2% el del mateix període del 2019, amb una alça destacada dels turistes internacionals (16,1%) i també dels locals (12,5%).

Les perspectives per a la segona meitat de l’any apunten a una moderació del creixement. L’afebliment de la demanda internacional, els conflictes geopolítics i el nou context aranzelari podrien frenar el dinamisme exportador. Tot i així, l’activitat continuarà en positiu: la Cambra de Comerç de Barcelona preveu que el PIB català creixi un 2,7% el 2025 i un 2,4% el 2026. A Lleida, els indicadors de confiança empresarial apunten a una certa estabilitat per al tercer trimestre.