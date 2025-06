Les empreses lleidatanes reclamen visibilitat per retenir el talent jove durant la Trobada del Pirineu

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va presentar ahir dijous la taula rodona Experiències empresarials en clau lleidatana, la primera del programa de dos dies de la 36a Trobada Empresarial al Pirineu, inaugurada aquest dijous pel president de la Generalitat, Salvador Illa. La trobada se celebra fins divendres a la Seu d’Urgell sota el lema L’empresa davant el nou ordre mundial.

Talarn ha aprofitat la seva intervenció per alertar sobre les “polítiques del caos” que, segons ha dit, estan capgirant les relacions econòmiques globals, "l’ascens d’una forma de fer política que s’apropa perillosament a tics autoritaris genera inestabilitat econòmica, i faríem bé en conjurar-nos a Catalunya per evitar-ho també". Ha assenyalat que, en un context global en transformació constant —marcat per les crisis geopolítiques, l’emergència climàtica, la digitalització i els canvis en el consum—, "les nostres comarques esdevenen una oportunitat estratègica més que mai. No només per a les empreses de Lleida, el Pirineu i l’Aran, sinó per a tot el país".

La taula, moderada pel periodista Antoni Bassas, ha posat en diàleg models d’empresa arrelats al territori com MyChef & Distform (Torrefarrera), Intersa Labs (Alcarràs), Formatgeria Cadí (La Seu d’Urgell) i Galeria Mayoral (Verdú). Tots quatre han coincidit en una mateixa inquietud, la dificultat per retenir talent jove a les comarques lleidatanes.

"Tenim joves altament formats, amb idees brillants i molta capacitat. El problema no és el talent, és que sovint no troben aquí l’espai per créixer professionalment", ha lamentat Josep Ramon Subirà, CEO de MyChef & Distform. Tot i això, ha defensat que les empreses del territori tenen cada vegada més eines per competir: "Si volem que el talent es quedi, hem d’oferir projectes amb sentit i amb recorregut".

Des de Cadí, la directora general Anna Puigcerós ha posat l’accent en el paper de la formació dual i la col·laboració amb el món educatiu com a eina per crear relleu generacional: "Apostem perquè la gent d’aquí es pugui quedar aquí. Però per aconseguir-ho, hem d’estar connectats amb la realitat formativa i donar sortides reals".

En la mateixa línia, Esther Saiz, cofundadora d’Intersa Labs, ha subratllat que el gran repte és fer visible que a Lleida hi ha empreses punteres: "De vegades el talent marxa perquè no sap que aquí també es fan projectes innovadors i amb impacte global. Hem de comunicar millor tot el que fem".

El galerista Manel Mayoral ha tancat la taula amb una reflexió sobre la necessitat d’autoestima col·lectiva: "Hem de deixar de pensar que l’èxit només passa a Barcelona o fora. L’èxit també pot tenir accent de Ponent".

Amb aquesta mirada compartida, la trobada s’ha convertit en un espai per reivindicar que la Catalunya interior pot ser un pol d’oportunitats reals si es combina compromís amb el territori i visió estratègica. Paral·lelament, l’organització ha promogut la marca Gust de Lleida, repartint prop d’un miler de davantals i fent-la protagonista dels espais gastronòmics del certamen.