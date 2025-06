El nou POUM de Lleida planteja 27.000 habitatges i més zones verdes

El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que la Paeria preveu portar a votació el 2026 una transformació profunda del futur de Lleida. En un horitzó de 25 anys, el document planteja la construcció de fins a 27.213 nous habitatges, dels quals 18.381 es preveuen dins del nucli urbà actual i 8.832 en àrees d’expansió. La ciutat s’encamina cap a una població estimada de 180.000 habitants, amb un model que aposta per un creixement equilibrat i “cap a dins”, en paraules de l’alcalde Fèlix Larrosa.

Aquesta aposta per la compacitat urbana inclou la rehabilitació de barris com el Centre Històric i la Mariola, on es contemplen 387 nous pisos i la reforma de 800 habitatges més. Alhora, es vol fer aflorar el parc de més de 400 pisos buits existents a la ciutat.

El creixement residencial es distribuirà per diverses zones estratègiques: Ciutat Jardí, entorn de l’església de Montserrat; la Bordeta, entre l’avinguda d’Artesa i la variant sud; una nova Àrea Residencial Estratègica entre Cappont i la Bordeta; i un eix entre Pinyana, Balàfia i Torre Vicens que articularà la connexió amb Pardinyes. També es preveu la transformació del barri dels Magraners, amb la construcció de la nova ciutat esportiva i la seva reconversió com a zona residencial, amb actuacions als carrers Almeria, Antoni Guix i Ribelles, Francesc Argilés i Bifet, així com a l’entorn de la N-240.

Cappont, per la seva banda, s’expandirà gràcies al desenvolupament dels Camps Elisis i avançarà cap a la zona de Víctor Torres amb nous espais d’habitatge. Tot i que encara no s’ha concretat la nova ubicació de la presó, el trasllat d’aquesta instal·lació també influirà en l’impuls urbanístic d’aquesta àrea.

A banda dels sectors delimitats, el POUM reserva 330 hectàrees de sòl urbanitzable no delimitat, amb potencial per acollir fins a 14.800 habitatges addicionals, repartits en nou àmbits, entre ells Raimat.

Eixos comercials i equipaments per vertebrar la nova Lleida

El futur de la ciutat també passa per l’impuls econòmic i comercial. El carrer Major guanyarà centralitat amb la prolongació de l’eix comercial fins al carrer Alcalde Costa i fins a Gardeny, que es convertirà en un nou pol d’activitat empresarial. El districte de l’Estació, amb 110.000 metres quadrats de sòl, serà una altra de les àrees que articularan el teixit comercial i enllaçaran barris com Pardinyes, Balàfia i el Secà.

En l’àmbit dels equipaments, el POUM preveu 218 hectàrees per a usos públics i 29 més de caràcter privat, una xifra que triplica les necessitats calculades. A nivell productiu, es reserven 621,6 hectàrees per a grans desenvolupaments econòmics, amb ampliacions a Gardeny i al polígon del Segre, i un fort impuls al sector de Torreblanca, que sumarà 333,8 hectàrees. També s’ampliarà el polígon de Torre Solé.

Lleida verda i sostenible: més arbres i protecció de l’Horta

La sostenibilitat és un dels pilars del nou model urbanístic. La Paeria vol fer de Lleida una ciutat més verda, amb la plantació de 80.000 arbres i la creació de 509 hectàrees de zones verdes, l’equivalent a 3,5 milions de metres quadrats de parcs i espais naturals. El POUM inclou també un pla especial de protecció del riu Segre i una aposta per salvaguardar l’activitat productiva de l’Horta, afavorint la reutilització de construccions existents i la integració paisatgística.

Amb aquest full de ruta, el govern municipal busca el màxim consens polític per tirar endavant un projecte transformador que redefinirà la Lleida del futur.