Condicions indignants i abusos laborals en una empresa agrícola de Torrelameu

Durant la campanya de recollida de fruita de l’estiu passat, Fruita amb Justícia Social va detectar una situació greu de vulneració de drets laborals i humans en una empresa agrària situada a Torrelameu, a la comarca de la Noguera. Més d’una desena de temporers van ser allotjats en un magatzem de l’empresa, un espai que no complia amb cap condició mínima d’habitabilitat: sense habitacions, cuina ni serveis adequats, i ple de maquinària, segons ha denunciat l’organització.

Els treballadors, molts d’ells migrants i amb recursos limitats per defensar-se, eren pagats per sota del salari marcat pel conveni col·lectiu i, a més, l’empresa els deduïa diners de la nòmina en concepte d’allotjament, tot i oferir un espai completament inadequat. Aquest fet, segons Fruita amb Justícia Social, no només representa un abús laboral sinó que també transforma una situació de precarietat en un benefici econòmic per a l’empresa.

L’organització va tenir coneixement d’aquesta situació a través del seu Punt d’assessorament sociolaboral i atenció contra discriminacions racistes, destinat a donar suport a les persones temporeres que sovint es troben en posicions vulnerables. Representants de Fruita amb Justícia Social van visitar el lloc i van poder constatar les males condicions: deixadesa, brutícia acumulada, males olors i temperatures elevades, que feien insuportable la convivència en aquell espai.

Els treballadors, per por a represàlies, van demanar que la denúncia no es presentés fins al final de la campanya, fet que va retardar la intervenció oficial. Quan es va formalitzar la denúncia, Inspecció de Treball va actuar obrint un expedient sancionador a l’empresa després de comprovar la situació in situ.

Aquest cas és només un exemple més del que Fruita amb Justícia Social qualifica com un “model agroalimentari basat en l’explotació de mà d’obra migrant i racialitzada”. L’entitat alerta que aquestes situacions són freqüents i que la manca de recursos, la por i la vulnerabilitat d’aquests treballadors dificulta que es puguin defensar dels abusos.

Fruita amb Justícia Social reclama que es prenguin mesures urgents per garantir allotjaments dignes als temporers, així com inspeccions laborals sistemàtiques que detectin i sancionin aquestes pràctiques. També exigeix una política activa contra el racisme estructural que, segons l’organització, persisteix de manera latent en molts sectors del món rural.

El cas formarà part de l’informe sobre la campanya agrària del 2024 que Fruita amb Justícia Social presentarà el pròxim dijous 24 de juliol, on es detallarà la situació general del sector i es proposaran solucions per millorar les condicions laborals i de vida dels temporers.