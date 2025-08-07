La nova estació d’autobusos de Lleida amb 28 andanes obrirà al primer trimestre del 2026

Les obres de la nova estació d’autobusos de Lleida ja han superat el 50% de l’execució i està previst que comenci a funcionar durant el primer trimestre del 2026. Aquesta infraestructura, que compta amb una inversió de 38 milions d’euros finançats pel Fons Next Generation, es construeix al costat de l’estació de tren i envolta l’antiga farinera de la Meta i la nau dels Docs, un edifici industrial que es rehabilita per donar-li un ús públic i preservar el seu valor arquitectònic i cultural.
Estació d’autobusos amb 28 andanes per a més de 1,4 milions de viatges anuals
La futura estació disposarà de 28 andanes distribuïdes en una superfície de gairebé 12.500 metres quadrats i donarà servei a més de 1,4 milions de viatges anuals que connectaran més de 120 línies d’autobús interurbans, estatals i internacionals. Amb aquesta ubicació, es reforçarà la intermodalitat del transport públic, facilitant l’enllaç entre el tren, l’autobús i altres mitjans de mobilitat, millorant així l’accessibilitat i la qualitat del servei per als usuaris.
Els treballs actualment avancen tant en la construcció de nous edificis com en la rehabilitació de la nau dels Docs, on s’estan completant acabats i instal·lacions per acollir part de les andanes, les dependències i el vestíbul que connectarà amb la plaça Ramon Berenguer IV. També s’ha avançat en l’ampliació de les andanes a la zona que fa cantonada amb el carrer Comtes d’Urgell, on es crearà un dels accessos principals a l’estació, així com en la construcció d’un nou edifici multifuncional amb accés per al trànsit d’autobusos i espais com una cafeteria i zones de cotreball.
L’accés principal es situarà a la plaça Ramon Berenguer IV, on confluiran diversos modes de transport: autobusos urbans i interurbans, trens d’alta velocitat i convencionals, taxis, i mobilitat a peu o amb vehicle privat. L’edifici comptarà amb un volum singular de vidre que s’alçarà per sobre de la nau rehabilitada dels Docs, integrant la història arquitectònica amb les necessitats modernes, i disposarà d’un espai mirador destinat a futurs usos culturals i socials.
A més de l’accés principal, s’habilitarà un segon punt d’entrada per a vianants al carrer Comtes d’Urgell, pensat per facilitar l’accés als veïns dels barris de Balàfia i Pardinyes, amb escales i ascensor que salvaran el desnivell amb el carrer Príncep de Viana. Per últim, hi haurà un accés exclusiu per als autobusos que arribin per aquest últim carrer, garantint la funcionalitat i fluïdesa del trànsit.
Aquest projecte no només millorarà la mobilitat i la intermodalitat a la ciutat, sinó que també suposarà una renovació urbanística important d’una zona estratègica de Lleida, reforçant el seu caràcter urbà i social.