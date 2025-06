L’Ajuntament de Lleida torna a habilitar el pavelló 3 de Fira de Lleida com a dispositiu d’acollida per a les persones que arriben a la ciutat durant la campanya de la fruita sense allotjament ni contracte. El recurs, actiu fins al 31 d’agost, ofereix cent llits, servei d’higiene, menjars i assessorament laboral.

Tot i que la intenció de la Paeria era traslladar aquest servei a l’antic hotel de l’estació, Adif ha declinat cedir l’espai i s’ha mantingut l’equipament habitual. El pavelló obre cada tarda a les 18.00 hores i tanca a les 8.00 hores del matí, amb una estada màxima de set dies per persona.

A banda d’aquest recurs, s’han posat a disposició un centenar de places en pisos municipals per a treballadors amb contracte, amb una aportació simbòlica de cinc euros al dia. Un dels 17 habitatges està reservat per a dones.

Les persones en situació vulnerable s’adrecen a altres recursos com l’alberg Jericó. Tota la primera atenció es centralitza a l’oficina única instal·lada al mateix pavelló, amb un equip de 15 professionals que també coordina la derivació a l’alberg de Seròs, gestionat amb el suport d’administracions com la Generalitat i la Diputació.

L’any passat, el servei va atendre més de mil persones, unes 600 sense permís de treball. Per aquest motiu, el consistori ha tornat a proposar a l’Estat una prova pilot per regularitzar temporalment persones sense papers que puguin treballar durant la campanya.

D’altra banda, el 15 de juny començaran les obres del futur centre d’acollida a la Caparrella, que tindrà una capacitat inicial per a 32 persones, però no estarà operatiu a temps per a la campanya actual.