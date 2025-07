És oficial: Jordi Cortés, nou entrenador del Lleida CF

Jordi Cortés serà l’encarregat de dirigir el Lleida CF durant la pròxima temporada. Després de formar part del cos tècnic com a segon entrenador el curs passat, Cortés fa un pas endavant i assumeix el lideratge de la banqueta del primer equip, amb l’objectiu de consolidar el projecte esportiu a Tercera RFEF i donar continuïtat a la feina iniciada.

Amb una trajectòria consolidada en el futbol català, Cortés ha passat per les banquetes del CF Balaguer, el CFJ Mollerussa i el filial del mateix Lleida CF, acumulant experiència tant en la formació com en la gestió de grups amateurs i semiprofessionals. Aquesta nova etapa representa per a ell un repte il·lusionant i alhora una oportunitat per aplicar la seva visió de joc i coneixement profund de la casa.

Des del club, s’ha valorat molt positivament la seva implicació, el seu coneixement de la plantilla i la capacitat per gestionar un vestidor que busca recuperar protagonisme a la competició. Fonts de l’entitat destaquen que la continuïtat d’un perfil intern com el de Cortés garanteix estabilitat i coherència al projecte esportiu.

El nou tècnic afronta aquesta etapa amb ambició i compromís, amb la mirada posada a competir al màxim nivell i lluitar pels objectius marcats pel club. Cortés ja ha començat a treballar en la configuració de la plantilla i en la planificació de la pretemporada, que arrencarà en les pròximes setmanes.