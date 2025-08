L'Atlètic Lleida jugarà al Camp d'Esports, que serà la seu de tres equips

L’Atlètic Lleida ha aconseguit un dels seus objectius principals per al seu debut a la Segona RFEF: disputar els seus partits com a local al Camp d’Esports. El club ha informat en un comunicat que ha arribat a un acord amb el Lleida CF, actual titular dels drets d’ús de l’estadi, i només espera l’aprovació definitiva de la Paeria per tancar el pacte.

Un acord clau per al projecte lleidatà

El director esportiu de l’Atlètic Lleida, Xavi Bartolo, havia manifestat recentment el seu optimisme respecte a aquesta possibilitat: "No entendria que el projecte masculí més gran de la ciutat no jugués al Camp d’Esports", va afirmar en una roda de prensa. Les converses entre els dos clubs han avançat ràpidament, i s’espera que l’acord es formalitzi i s’anunciï en les properes hores. D'aquesta manera, la propera temporada, el Camp d’Esports serà la seu de tres equips: el Lleida CF, l'Atlètic Lleida i l'AEM femení, que juga a la màxima categoria del futbol femení estatal, i que ja va confirmar aquest dimarts que utilitzarà tant el Camp d’Esports com l’Annex per als seus partits i entrenaments. A més, el club preveu col·laborar amb el Lleida CF en altres àmbits, com el futbol base.

Un pas endavant per a l’Atlètic Lleida

Aquest acord representa un impuls per al nou projecte de l’Atlètic Lleida, que busca consolidar-se com a referent esportiu a la ciutat. Amb el suport de la Paeria i la col·laboració entre clubs, el futbol lleidatà s’enfronta a una temporada històrica amb tres equips competint a nivell estatal.