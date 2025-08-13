Plata històrica del Twirling Lleida a la Copa de les Nacions de Torí

El Club Twirling Lleida ha estat rebut a la Paeria per commemorar el seu èxit a la recent Copa de les Nacions celebrada a Torí, on l’equip va aconseguir una històrica medalla de plata. En la mateixa competició, la lleidatana Martina Parra també va obtenir el bronze amb la selecció espanyola.
La recepció, encapçalada per l’alcaldessa accidental Carme Valls, ha comptat amb la participació de les esportistes, l’entrenadora Alicia Ruiz, la presidenta del club Rosa Hernández, familiars i membres de l’entitat. Valls ha elogiat la trajectòria del Twirling Lleida, destacant “l’esforç, el compromís i la passió” que han portat l’equip al podi internacional, i ha subratllat el seu paper com a referent esportiu femení a la ciutat i el seu vincle amb el barri dels Mangraners.
També hi han assistit diversos representants municipals, entre ells el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, i el regidor de Participació, Roberto Pino. Durant l’acte s’ha rememorat l’èxit organitzatiu del Campionat d’Europa de Twirling Freestyle i Rítmic 2025, celebrat a Lleida al juliol amb més de 500 participants de 15 països, un esdeveniment que, segons Valls, reforça el prestigi esportiu de la ciutat.