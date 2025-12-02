Gabri, a un pas de la destitució

La situació esportiva de l’Atlètic Lleida s’ha tornat insostenible. Després d’una primera volta molt per sota de les expectatives, amb només dues victòries acumulades, el conjunt lleidatà ocupa les últimes posicions de la classificació i la continuïtat del tècnic Gabri García penja d’un fil.
Segons ha avançat el periodista Toni Laso, la directiva del club ja estudia possibles alternatives a la banqueta amb l’objectiu de revertir la dinàmica de resultats. Entre els noms que sonen amb més força hi ha el de Pep Muñoz, exentrenador del Shenzhen xinès, i el d’Ángel Viadero, que ja va dirigir el Sestao River i el Lleida CF.
El desencís dins del vestidor i el descontentament d’una part de l’afició han accelerat el debat intern sobre la necessitat d’un canvi immediat. Gabri, que va arribar amb la missió de consolidar el projecte esportiu i fer créixer l’equip, veu ara com la seva etapa podria acabar abans del previst si l’equip no reacciona en els pròxims partits.
Des del club, però, no s’ha fet cap comunicat oficial. Mentrestant, l’equip continua treballant amb la mirada posada en un objectiu cada cop més urgent: sortir del pou classificatori i recuperar la confiança perduda.