Els Márquez conquereixen casa seva

Cervera va viure una jornada inoblidable per celebrar un 2025 que quedarà gravat per sempre. Ni el fred intens va frenar els veïns, que van sortir en massa per homenatjar Marc i Àlex Márquez, campió i subcampió de MotoGP, en un any que supera qualsevol expectativa.
El dia va començar a la Paeria, on els dos pilots van aparèixer al balcó entre crits d’eufòria. Després de saludar la seva gent, van compartir amb la premsa les sensacions d’una temporada única. Marc va remarcar com és d’especial tornar a Cervera, recordant que un any així “serà difícil de repetir”. Àlex va subratllar que per a ell no és només històric, sinó “únic”, després d’uns anys complicats per a tots dos.
L’última celebració conjunta havia estat el 2019, però des de llavors moltes coses han canviat. Marc va admetre que, tot i perdre anys esportius per les lesions, ha guanyat en vida personal. Àlex, per la seva banda, va explicar que els moments durs fan que els èxits posteriors tinguin encara més valor.
Mirant al futur, els germans mantenen intacta l’ambició. Àlex considera que “el Marc no té sostre”, sorprenent-se de la seva fam competitiva tot i haver guanyat-ho tot. Marc, en to de germà gran, assegura que Àlex ha estat el seu rival més dur aquest 2025 i que també ho serà la temporada vinent.