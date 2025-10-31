L’Atlètic Lleida cau amb honor davant l’Espanyol en una gran nit de Copa

L’RCD Espanyol ha segellat el seu pas a la següent ronda de la Copa del Rei després d’imposar-se per la mínima (1-2) a un Atlètic Lleida valent i competitiu que ha fregat la gesta davant un rival de categoria superior. Els més de 8.000 espectadors que han omplert el Camp d’Esports han viscut un duel intens, marcat per la igualtat, la polèmica i una actuació corajosa dels locals que han acabat ovacionats.
L’inici del partit no ha pogut ser més accidentat. Quan tot just s’havien disputat dos minuts, l’àrbitre ha assenyalat un penal molt discutit per unes suposades mans de Campins dins l’àrea, tot i que la pilota havia impactat clarament al pit. Kike García ha transformat la pena màxima i ha posat el 0-1 per als periquitos. Però la resposta de l’Atlètic Lleida no s’ha fet esperar: només tres minuts després, Aldo One ha aprofitat una errada monumental del porter Fortuño per empatar el partit i encendre l’eufòria a la graderia.
A partir d’aquí, el duel s’ha convertit en una autèntica batalla tàctica, amb moments de domini altern i aproximacions perilloses a les dues àrees. Els de Gardeny han fregat el segon gol amb una centrada enverinada al minut 34 que ningú ha aconseguit rematar. Però l’Espanyol ha colpejat de nou just començar la represa: en la primera acció del segon temps, Kike García, altre cop providencial, ha rematat de cap una centrada precisa per signar el definitiu 1-2.
L’Atlètic Lleida, lluny d’enfonsar-se, ha crescut amb el pas dels minuts i ha tancat els blanc-i-blaus en el seu camp. Els canvis introduïts pel tècnic local —amb l’entrada d’Alya Camara, Giovanni, Álvaro Santana i Roger Alcalà— han donat frescor a l’equip i han mantingut viva l’esperança fins al final. Al minut 84, Moró Sidibe ha tingut a les seves botes l’empat amb una rematada potent que s’ha estavellat al travesser.
Els darrers minuts han estat un exercici de resistència per part de l’Espanyol, que ha tirat d’ofici i ha recorregut a homes com Edu Expósito per controlar el joc i evitar ensurts. El xiulat final ha certificat la classificació dels barcelonins i l’eliminació amb honor dels lleidatans, que han rebut una merescuda ovació per la seva entrega i nivell competitiu.