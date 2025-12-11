L’Atlètic Lleida tanca la venda d’entrades al Sant Andreu per motius de seguretat

L’Atlètic Lleida ha decidit no posar a la venda entrades per al partit de dissabte contra el Sant Andreu, argumentant raons de seguretat. El director esportiu del club, Xavier Bartolo, va justificar la mesura tot recordant un episodi viscut a la pretemporada entre ambdues entitats.
Segons Bartolo, “mai hem tingut cap enfrontament amb el Sant Andreu, ja que no havíem coincidit fins ara”. Tot i això, va explicar que el club barceloní havia demanat disputar un amistós a Lleida, però que finalment el partit es va cancel·lar “una setmana abans”, després que alguns aficionats andreuencs pressionessin perquè no es jugués. “Ens van dir que quatre o cinc aficionats van anar a les seves oficines a escridassar-los, i davant d’aquell ambient, el propietari va preferir suspendre’l per motius de seguretat”, va exposar.
A partir d’aquell precedent, l’entitat lleidatana ha decidit actuar amb prudència. “Volem garantir que l’afició de l’Atlètic pugui viure el partit amb total tranquil·litat. Això no vol dir que considerem problemàtica la massa social del Sant Andreu, al contrari: la respectem moltíssim i admirem l’ambient que creen al Narcís Sala. Però, després del que va passar, hem cregut convenient prendre mesures”, va remarcar Bartolo. També va afegir que, si algun seguidor del Sant Andreu vol conèixer les causes del conflicte, “pot adreçar-se a les oficines del seu club i preguntar per què es va suspendre aquell amistós”.
El director esportiu va anticipar que el club informarà la Federació Catalana de Futbol sobre la situació “perquè, si ho considera oportú, adopti alguna mesura preventiva”. Tot i preveure que “el més probable és que no passi res”, Bartolo va defensar que cal “actuar amb responsabilitat davant un context excepcional”.
Pel que fa a l’àmbit esportiu, Bartolo també va confirmar la continuïtat de l’entrenador Gabri i va valorar possibles incorporacions de cara al mercat d’hivern. “És lògic que es qüestioni la figura de l’entrenador quan les coses no van bé, però no és l’únic responsable. La direcció esportiva i, sobretot, els jugadors també hem d’assumir la part que ens toca. El mercat d’hivern pot ajudar-nos a reforçar l’equip, tot i que costa trobar futbolistes disposats a sumar-se a un projecte en dificultats”, va concloure.