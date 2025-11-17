El Lleida CF planta batalla al líder però torna de Badalona de buit

El Lleida CF va sortir derrotat del camp del Badalona malgrat la bona actitud mostrada en la seva visita al líder del Grup V de Tercera Federació. Els locals es van endur el triomf per 2-0 en un duel marcat per un penal al límit del descans i per l’efectivitat badalonina en el tram final.
La primera part va estar clarament inclinada cap al conjunt escapulat, que va monopolitzar la possessió i va obligar els homes de Jordi Cortés a replegar-se intensament. Tot i el domini local, el Lleida va resistir amb ordre i amb un Satoca inspirat sota pals. Els intents dels del Segrià d’agafar el rival al contraatac van ser ben resolts per la defensa badalonina. Quan semblava que s’arribaria al descans sense gols, un centre de Simón va topar amb la mà de Sempé i l’àrbitre va assenyalar penal. Josu Rodríguez va transformar-lo i va enviar el duel al vestidor amb un 1-0 que canviava el panorama.
Després de l’intermedi, el conjunt lleidatà va reaccionar amb determinació. L’equip va guanyar metres, va disputar la pilota i va generar sensació de perill, fins al punt que els locals van mostrar signes d’inquietud. Pau Russo va disposar d’una ocasió clara per empatar, però la falta de concreció en l’àrea rival va acabar passant factura. Al minut 80, una acceleració de Larrosa per la banda va desembocar en la rematada de Gómez, que va superar Satoca i va establir el 2-0 definitiu. A partir d’aquí, el Lleida va defallir i el Badalona encara va fregar el tercer.
En acabar el partit, Jordi Cortés va lamentar la jugada que va desembocar en el penal: “Aquella acció ens condiciona molt; és estrany afegir tants minuts a la primera part”. Tot i això, el tècnic va destacar la reacció del seu equip: “A la segona hem estat millor i els hem generat dubtes fins al segon gol. Aquest tipus de partits es decideixen a les àrees, i avui no hem estat prou encertats”. El Lleida ja pensa en el duel de Copa abans de tornar a centrar-se en la lliga i en el pròxim rival, el Cornellà.